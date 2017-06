Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Predsednik Drago Cotarje pojasnil, da ne bodo šli v poslovna tveganja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborčani zadovoljni s finančnim stanjem - ukinili so B-ekipo

Evropska sezona se začenja 12. julija

2. junij 2017 ob 17:43

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora, ki so zanesljivo osvojili naslov državnega prvaka, se bodo na pripravah za novo sezono zbrali v četrtrek. Vodstvo kluba je že predstavilo smernice za prihodnje obdobje.

"O kadrovskih novicah bomo govorili kasneje, tokrat pa je poudarek na temi, ki je vsaj podobno oz. včasih še bolj zanimiva. O finančnem delu. Zatrdimo lahko, da je finančno stanje kluba stabilno, to je najpomembnejše za vsa nadaljnja izhodišča. Da tako ostane, pa je potreben proces. Vedno smo bili zagovorniki racionalnega poslovanja, v najtežjih trenutkih, z minusom na računu ali ko je klubska vizija prinesla največje prihodke, po uvrstitvi v Ligo prvakov," je pojasnil direktor Bojan Ban.

Predsednik Drago Cotar je spregovoril o poslovanju: "Ostajamo zvesti načelom skrbnega gospodarja in dosedanjemu delovanju. Imeli bomo najboljšo ekipo znotraj naših zmožnosti, delali pa bomo s svojim potencialom in še naprej z delom zmanjševali razliko do finančne moči, ki jo imajo tekmeci. Ker so sponzorska sredstva v slovenskem prostoru omejena, nismo dočakali bistvenega premika na področju trženj TV-pravic, ves ta čas pa moramo vlagati v infrastrukturo (da smo uspevali pridobivati dovoljenja za igranje mednarodnih tekem v Ljudskem vrtu, da smo izboljševali pogoje za trening članske ekipe ter vseh mlajših selekcij), ne bomo šli v poslovna tveganja. Izkoristili bomo notranje rezerve, tudi zato smo vsa prejšnja leta vlagali v projekte za prihodnost."

B-ekipa ni prinesla želenega učinka

Upravni odbor se je skupaj s predsednikom, športnim in poslovnim direktorjem odločil, da bo klub v prihodnji sezoni v domačem prvenstvu tekmoval samo z eno ekipo.

"Ponosni smo, da je B-ekipa osvojila prvo mesto v 3. ligi, vendar predstavlja njeno delovanje zajeten finančni zalogaj. Strošek je primerljiv s proračunom kakšnega manjšega prvoligaša, nismo pa dobili želenega učinka. Zato smo sprejeli odločitev o ukinitvi B-ekipe. Že nekaj let vlagamo veliko truda in financ v izboljšanje delovanje mlajših selekcij in zdaj lahko rečemo, da začenjamo obirati sadove dela. V procesu sprememb v klubu in v skladu z vizijo ter začrtanimi smernicami želimo mlade nogometaše pripraviti do te mere, da kmalu prevzamejo vloge v prvi ekipi. Naš proces, ki ga ustvarjamo, je vedno bil proces na dolgi rok in ne tek na kratke proge. Nekateri mladi igralci bodo tako posojeni k drugim klubom, s preostalimi ne bomo nadaljevali sodelovanja. Ob tem pa bomo nadaljevali z metodičnim, skrbno zasnovanim delom mlajših selekcij od U-19 navzdol. Še vedno smo ambiciozni, nič se ne spreminja v našem delovanju. Toda skrb za optimalno poslovanje in optimistično klubsko prihodnost mora biti v ospredju. Največji del prihodkov, ki jih ustvarja klub, prihaja iz evropskih tekmovanj, zaslužka pri prestopih. Športni del je vsa leta doslej zagotavljal zdravo poslovanje in vse bomo storili, da bomo športnemu delu omogočili nemoten delovni ritem v vseh procesih," je razlagal predsednik kluba.

"Letos smo premočno vrnili glavno lovoriko v Ljudski vrt, se veselili tudi kadetskega naslova in pokalnega naslova med mladinci ter se uvrstili v kvalifikacije za mladinsko ligo prvakov z zmago na skupni lestvici mladinske in kadetske lige. Želimo si, da bi tudi čez eno leto bili na vrhu, zato bomo porabili vsak atom naše moči, najbolj veseli pa bi bili, da bi nas pri tem še bolj podprli naši navijači. Tudi 'Mi skupaj eno smo' je proces, ki ga moramo živeti vsi v klubu in naši navijači. Skupaj. Saj ne gre pri tem samo za slogan. Ambicije kluba, predvsem pa ambicije in želje nogometašev so velike. Na domačem prizorišču si želimo ubraniti naslov prvaka in osvojiti pokalno lovoriko, ob tem pa ostati čim dlje med udeleženci evropskega pokalnega tekmovanja. Zato smo s pripravami na novo poglavje pričeli, še preden smo zaključili prejšnje tekmovalno obdobje. Gremo naprej ambiciozno, po tekmovalni in poslovni plati," je zaključil Ban.

Vijoličasti bodo evropsko sezono začeli v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov 12. julija. Žreb parov bo 19. junija.

A. G.