Mary bo odslej mreže tresel na Kitajskem

Kitajska ponudba zadovoljila vse strani

4. januar 2018 ob 13:40

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Velenjski Rudar je ostal brez napadalca Johna Maryja, ki se seli na Kitajsko. 24-letni nogometaš je podpisal s tamkajšnjim drugoligašem Meižu Hako.

Kamerunec je imel z velenjskim prvoligašem še leto in pol pogodbo, zato bo Rudarju pripadla odškodnina, ki pa še ni znana. V Šaleški dolini se je Mary odlično znašel. V sezoni 2016/17 je bil najboljši strelec slovenskega prvenstva, v jesenskem delu letošnje sezone pa je zabil devet golov, s čimer je na tretjem mestu, za Miljanom Škrbićem in Matejem Poplatnikom.

"Ponudba Kitajcev je zadovoljila tako nas kot igralca," so sporočili iz kluba, ki se je Maryju ob tem zahvalil za vse, kar je storil za njih. Napadalec je v velenjskem dresu na 51 tekmah dosegel 27 golov. Pred časom so zanj zanimanje pokazali tudi pri Mariboru.

Ob tem so iz Velenja sporočili, da so podaljšali pogodbo z mladim Anžetom Piškom, ki je podpisal do sezone 2019/20, in podpisali enoletno pogodbo s Sandijem Čoralićem, ki je v Velenju pol leta preživel kot posojen igralec ljubljanske Olimpije.

