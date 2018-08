Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Po petih krogih Prve lige ima Olimpija le pet točk in za Mariborom zaostaja že osem točk. Foto: BoBo Igrali smo svojo igro, ki jo skušamo proti vsakemu nasprotniku, tudi proti najmočnejšim. Od tega ne odstopamo. Ko dobiš gole, pride do vprašanj, ali smo igrali preveč napadalno oziroma odprto. Če bi mi dvakrat zadeli, se o tem ne bi pogovarjali. Pri načinu, na kakršnega igramo, je pomembno, da ne izgubljaš žoge, kjer smo jih tokrat mi. Ko si v ofenzivi, moraš zaključevati akcije s streli ali pa potem narediti hitre prekrške, česar tokrat nismo. Maribor je to izkoristil in zadel. Branko Ilić VIDEO Mojstrovina Hotića utišal... VIDEO Dervišević podvojil vodst... VIDEO Handanović ubranil 11-metrovko VIDEO Mlakar zadel iz protinapada Sorodne novice Maribor v Stožicah suvereno opravil z Olimpijo Dodaj v

Med evropsko pravljico zmaji pristali na trdna prvoligaška tla

Linta verjame, da so zdaj bližje Evropski ligi

20. avgust 2018 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Smo šele avgusta in med sabo bomo še igrali. Tako oni kot mi bomo izgubljali še točke. Prvenstvo je res še dolgo," je po porazu na derbiju dejal (začasni) trener Olimpije Aleksandar Linta.

Medtem ko zmaji sanjajo premierni nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja, pa so v državnem prvenstvu doživeli hladno prho. In to na derbiju (0:3), ki je za navijače tako pomemben. Po vsega petih krogih z eno zmago za Mariborom branilci naslova prvaka zaostajajo že velikih osem točk. "Pohvalil bi gledalce in bi se jim zahvalil za spodbudo. Ne vem, kdaj so nas tako močno spodbujali, tudi ob koncu pri 0:3. Ko si tega po mojem mnenju nismo zaslužili, pa so nam vseeno namenili aplavz z vseh strani stadiona. Zaradi njih moramo v četrtek narediti vse, da odigramo dobro tekmo. Moramo biti disciplinirani in pametni," je kapetan Branko Ilić izpostavil navijače. Po zadnjem derbiju v Mariboru so zmani slavili in si utrli pot k naslovu, s tokratno predstavo svojih ljubljencev v zelenem pa niso mogli biti zadovoljni.

Na zadnjih treh tekmah se je Olimpiji odprlo. V državnem prvenstvu je prvič zmagala, v kvalifikacijah Evropske lige pa dvakrat suvereno odpravila HJK Helsinke. Po uvodnih 15 minutah derbija se je zdelo, da so zmaji res ujeli pravo formo. Igra je bila všečna, tekoča, napadalna in nekajkrat so Ljubljančani tudi zapretili. Najbolj je v spominu ostal atraktiven poskus Mariborčana v zeleno-belem Matica Črnica s škarjicami, ko se je izkazal Ljubljančan, ki brani vijoličasta vrata, Jasmin Handanović. Toda uvodno pobudo so gostje kmalu nevtralizirali in najnevarnejši ljubljanski nogometaši so kar naenkrat postali nevidni. Za piko na i težavam pa so se začele napake v zadnji liniji – že po 20 minutah.

"Čestitke Mariboru za zmago. Seveda smo razočarani. Težko je, če doma izgubiš s 3:0, a takšen je nogomet. Verjamem, da se bomo pobrali in bomo močnejši. Tekmo smo dobro začeli in dobro tudi igrali vse do prejetega gola. Po nekje desetih minutah smo znova vrnili svoj ritem in mislim, da bi v prvem polčasu lahko dali vsaj en gol. Imeli smo tudi enajstmetrovko in verjamem, da bi bil potek drugačen, če bi jo zadeli. Ne zmanjšujem zmage Maribora, ki je zaslužena, ampak mi smo zgrešili enajstmetrovko, oni pa so drugi polčas odprli z golom s prostega strela, ko je šlo za predložek, ki je končal v mreži. Takšne stvari se v nogometu dogajajo. Imeli smo priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti, a še enkrat, čestitke Mariboru," je dejal Linta.

Napake se v četrtek ne smejo ponoviti

Ko je Maribor začel izvajati pritisk na organizacijo Olimpijine igre, so bile luknje v domači obrambi vse večje. Marko Putinčanin se je po dobrih 20 minutah znašel na sredini terena, oddaljen od položaja desnega boka, kjer je začel obračun. Po desni strani se je odprla avtocesta za vijoličaste, ki znajo biti po krilih zelo nevarni. Za nameček je bilo veliko prostora tudi na drugi strani, kjer je dvakrat "zaplaval" Dino Štiglec. Če je prvi poskus Jana Mlakarja Aljaž Ivačič še zaustavil, pa je bil v naslednji akciji, ko je tekla 26. minuta, potem ko je natančno v prostor podal Amir Dervišević, brez moči.

"Seveda nismo pričakovali, da bo tako. Videli ste, da smo začeli maksimalno angažirano. Igrali smo igro, ki nas je krasila na zadnjih tekmah. Nato pa smo po svoji napaki dobili gol. Bili smo zelo odprti. V prvem delu smo imeli priložnost, da zadenemo z bele točke, a nismo. Če bi, bi se tekma zagotovo drugače odvila. Iz garderobe smo prišli odločni, da napademo, toda drugi zadetek nas je pokopal. Dosežen je bil iz prekinitve in letos smo jih že nekaj tako dobili. Pripravljamo se na treningih na te stvari, ki se ne smejo ponavljati. V četrtek se nam to preprosto ne sme zgoditi," je pomanjkljivosti v igri opisal Ilić.

Zmaji bi lahko pred koncem prvega dela zadeli, ko je enajstmetrovko – tako kot odločilne v končnici preteklega prvenstva – priboril Stefan Savić, na belo točko je žogo postavil strelec odločilnega gola za zadnji in naslov pred dvema letoma, Rok Kronaveter, a tako kot spomladi proti Gorici, ko je njegovo namero prebral Grega Sorčan, na ista vrata meril levo spodaj in Handanović je ostal nepremagan. Drugi polčas se je za domačo vrsto začel zelo slabo, saj je še en Ljubljančan v vijoličastem, Dervišević, povsem z desne strani s prostega strela posla predložek pred vrata, žoga pa je končala v mreži. Končni izid je ob novem nespretnem posredovanju anemične obrambe Olimpije postavil Dino Hotić.

Linta verjame, da so zdaj bližje Evropski ligi

"Pokazali smo, da ne glede na to, ali je nasprotnik Gorica, Celje, Krško ali Maribor, skušamo igrati na isti način, kot ga treniramo. Če bi mi prvi zadeli, bi bilo nedvomno drugače. Morda bi se potem mi potegnili nazaj in bi prežali na protinapade. Vsi vemo, da je Maribor najmočnejši, ko se brani in napada iz "konter". To se je pokazalo proti Rangersom, ko so morali napadati in so imeli precej težav. Imeli so priložnosti, a niso zadeli. Ne bom govoril, kdo je boljši ali slabši, pomembno je, kdo da gole, in oni so jih dali tri, mi pa niti enega. Pošteno bom povedal, da so zasluženo zmagali, zato jim čestitam. Ni lepo izgubiti doma s 3:0, še posebej pa ne proti Mariboru," je dodal ljubljanski kapetan.

Po všečnem začetku je Olimpija popustila in bila taktično nemočna. Ni našla prave ideje, na trenutke pa so bili videti nekateri nogometaši v zelenem povsem izgubljeni. "Ne pademo fizično, ampak kar nekako razpademo. Kar opustimo sistem. Želja igralcev je velika in hočejo dati gol, potem pa vse rešujejo z individualnimi akcijami," je težavo opisal Linta, Ilić pa se zaveda, da v četrtek na ta način ne bodo smeli igrati: "Če je že morala ta zaušnica priti, je morda dobro, da je tokrat. Gledali smo Trnavo proti Crveni zvezdi in igra dobro, agresivno in čaka na protinapade. Ima zelo hitra krila. Podobno kot Maribor, ki nas je po naših izgubljenih žogah na njihovi polovici ves čas ogrožal."

V četrtek ob 20.00 bo v Stožicah v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko igro gostoval slovaški prvak Spartak iz Trnave. Linta je po tekmi dejal, da je prepričan, da so zdaj bližje napredovanju v drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, kot so bili pred derbijem. Verjame, da se bodo zmaji pobrali in tudi nekoliko iz jeze "v Evropi" pokazali drugačen obraz. "Iz izkušenj mislim, da iz tega lahko pridemo samo močnejši," je prepričan srbski trener, ki Olimpijo vodi v avgustu, odkar se je z mesta glavnega v strokovnem štabu poslovil njegov prejšnji sodelavec Ilija Stolica. O prihodnosti ni želel govoriti. Dodal je le, da ve toliko kot pred tekmo in da se mu zdi, da bo Olimpijo vodil tudi še v četrtek.



Novinarska konferenca po derbiju

Analiza prvega polčasa

Izjave po tekmi in analiza drugega polčasa

Tilen Jamnik