Milanič: Izračuni ne pridejo v poštev, treba bo zmagovati še naprej

V sredo Maribor prihaja v Domžale

3. maj 2018 ob 13:59

Domžale,Velenje - MMC RTV SLO

Darko Milanič na dvoboju proti Rudarju ni mogel računati na Jana Mlakarja, a je v ospredje, kot že tolikokrat v vijoličastem dresu, stopil Marcos Tavares, znova pa je zadel tudi Luka Zahović.

Mlakar in Zahović sta bila izjemno razigrana, ko je Maribor začel zmagovito serijo. V soboto sta se na dvoboju proti Triglavu poškodovala. Medtem ko je bil Luka do gostovanja v Velenju vendarle nared, pa je Mlakar počival. Toda Milanič ima v zasedbi dovolj orožij v napadu in znova se je izkazal mariborski kapetan Tavares, ki je z dvema goloma poskrbel, da se je zmagovita serija podaljšala na šest. Piko na i zmagi s 3:1 je z novim zadetkom v nizu postavil Zahović.

“Jan ni mogel igrati, je pa tukaj Marcos, ki je to dokazoval že tolikokrat prej in si zaslužil priložnost tudi s prikazanim v prejšnjih tekmah, čeprav jih ni začenjal. Ko je prihajal v igro v drugih polčasih, je bil na pravi ravni, z ustreznim odnosom. Imel ga je tudi tokrat in zabil dva gola. Luka pa je bil vprašljiv za nastop, še v ponedeljek je slabo kazalo, a mi je v torek dejal, da ne čuti več bolečin. Zadovoljen sem, da je nadaljeval učinkovito spomladansko serijo, da napadalci zabijajo in da jih preostali del ekipe vidi. Pripravijo jim priložnosti, učinkovitost pa ostaja naša značilnost,” je o svojih napadalcih spregovoril Milanič.

Pušnik: Zapravili smo dve izraziti priložnosti

Z zmagovito serijo so državni prvaki povsem ujeli korak z Olimpijo, za katero so pred 30. krogom zaostajali le točko, z novo zmago pa še povečali pritisk na zmaje. Milanič se zaveda, da Maribor čaka zahteven mesec in šest ključnih tekem: “Vemo, kaj nas čaka do konca, šest kvalifikacijskih tekem. Izračuni ne pridejo v poštev, malo točk se izgublja in če pogledamo v celoti, koliko je bilo porazov vodilnih moštev, se zavedamo, da bo treba zmagovati še naprej. Najverjetneje na vseh preostalih tekmah. Naloga je jasna in morebitno razmišljanje, da bo zmaga že vpisana vnaprej, ne sme priti v poštev. Ker se je že marsikdo na tak način opekel.”

“Popoldanski termin ni bil idealen. Pozimi smo včasih igrali v hladnem vremenu bolj pozno, zdaj pa ob zelo toplem dnevu v popoldanskih urah. Za igralce so bili zahtevni pogoji za igro, a so tudi v teh razmerah pokazali, da so močni in v zelo dobrem moštvenem trenutku. Znova je bila opazna zagnanost, hitrost. Imamo pa še vedno, kar mora imeti ekipa, ki se bori za vrh. Pravo ravnovesje med napadalno igro in uspešnim branjenjem,” je še dodal Primorec na mariborski klopi, ki torej ni zadovoljen s popoldanskimi termini tekem.

Na drugi strani je bilo Marijanu Pušniku žal za napake njegovih varovancev, saj je bil prepričan, da je bila priložnost, da dvoboj z Mariborom Rudar konča neporažen: "Imeli smo dve izraziti priložnosti, ki ju žal nismo realizirali in smo bili v zadnji minuti kaznovani. Maribor je premočan nasprotnik, da bi si lahko dovolili takšne napake. Zopet smo naredili tri velike individualne napake v obrambi. Žal, a kot sem rekel, moramo točke iskati na drugih dvobojih, čeprav smo si jih tokrat športno želeli. Vendarle pa smo naredili preveč napak, da bi lahko upali na kaj takega proti Mariboru. Žal nas je ritem sobota–sreda ogromno stal, saj igramo praktično brez vezne linije, kar se zelo pozna."

V sredo Maribor prihaja v Domžale

Domžale so se hitro vrnile na zmagovite tirnice. Po sobotnem porazu v Celju, ko je bila prekinjena serija 14 tekem brez poraza, so varovanci Simona Rožmana, čeprav oslabljeni, brez težav s 4:0 nadigrali Ankaran in ostajajo v igri za naslov prvaka. "Najprej bi fantom iskreno čestital za zmago. Nadaljujemo serijo dobrih predstav. Vsi nogometaši, ki so dobili priložnost, so jo zelo dobro izkoristili. Mehanizmi v igri se ne spreminjajo, četudi smo včeraj igrali z zelo pomlajeno in spremenjeno postavo. Ti fantje so prikazali zelo poletno in napadalno igro, ki je navdušila tudi gledalce. Ti so znova prepoznali naše namere in nas večkrat nagradili z glasnim spodbujanjem, kar nam veliko pomeni," je dejal Rožman, ki ni mogel računati na Senijada Ibričića in Matijo Široka, ki sta se poškodovala v Celju. Na klopi je bil tudi Zeni Husmani, ki se je prav tako v prejšnjem krogu poškodoval.

Pred Domžalami je gostovanje v Novi Gorici, Maribor bo gostil Ankaran, Olimpija pa Triglav. Zatem v sredo sledi izjemno pomemben dvoboj, ko v Domžale prihajajo vijoličasti. "V tem ritmu tekem ne bo veliko časa za počitek, a se bomo seveda skušali čim bolje pripraviti na dvoboj z Novogoričani. Vstopili smo v zadnji mesec ligaškega tekmovanja, v katerem bo na sporedu še precej zanimivih obračunov. Z mislimi smo že pri naslednjem tekmecu, proti kateremu bomo skušali znova prikazati našo prepoznavno igro," je dodal Rožman.

T. J.