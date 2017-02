Milanič: Nič nenavadnega ni, da je Luka vzel to žogo, to je enostavno on

V Novi Gorici bo treba potrditi veliko zmago

26. februar 2017 ob 07:27

Maribor - MMC RTV SLO

Težko pričakovan derbi v razprodanem Ljudskem vrtu je postregel s taktičnim bojem. Izkušena ekipa Maribora je prvič po dveh letih premagala Olimpijo na domačem stadionu in ima prednost v boju za naslov prvaka.

Junak sobotnega večera pod Kalvarijo je bil Luka Zahović, ki je dosegel že enajsti zadetek v letošnji sezoni. 21-letni napadalec se je sijajno znašel v kazenskem prostoru zmajev v 51. minuti. Po napaki Alexandra Cretuja je lepo preigral Branka Ilića in v slogu svojega očeta zatresel malo mrežico. Zlatko Zahovič je evforično proslavil zadetek, ki Mariboru omogoča precej bolj sproščeno nadaljevanje spomladanskega dela.

"Nič nenavadnega ni, da je Luka vzel to žogo, to je enostavno on. Je tak profil napadalca, bil je na pravem mestu in bil je zelo precizen," je bil zadovoljen trener Darko Milanič.

Vijoličasti so le dvakrat streljali v okvir vrat, niso si priigrali veliko priložnosti, a vseeno so prišli do velikih treh točk. Dobili so že drugi derbi v letošnji sezoni in imajo že dobljeno primerjavo v medsebojnih tekmah z Olimpijo (1:1, 3:1 in 1:0), ki odloča v primeru enakega števila točk po 36 krogih. Zadnji prvenstveni derbi v letošnji sezoni bo 29. aprila v Stožicah, v začetku aprila pa bosta na sporedu še dva obračuna v polfinalu pokala.

Uigrana postava boljša od "združenih narodov"

V zimskem prestopnem roku pri Mariboru ni prišlo do velikih sprememb. Začetna enajsterica je bila sestavljena iz preverjenih igralcev, ki so odigrali skupaj že številne tekme. Olimpija je nastopila z moštvom "združenih narodov", tekmo so začeli le štirje Slovenci. Le Denis Klinar, Danijel Miškić in Leon Benko so bili v udarni postavi iz ekipe, ki je igrala v jesenskem delu.

Milanič pravi specialist za derbije

Milanič se je pred letom dni vrnil v Ljudski vrt, nasledil je Krunoslava Jurčića, ki je bil odstavljen po presenetljivem porazu proti Celju (0:1) za uvod v pomlad, ki nato ni potekala po načrtih najuspešnejše ekipe v samostojni Sloveniji. 49-letni Izolan je vodil Maribor na zadnjih petih derbijih z Olimpijo in niti enkrat ni izgubil. Ima tri zmage in dva remija.

Fantastičen ekipni duh

"Zelo sem zadovoljen, saj je bila to prva tekma v spomladanskem delu in zmagali smo na derbiju. Prva tekma je vedno posebna, morda smo to čutili malce bolj od Olimpije. Ekipni duh je bil fantastičen. V prvem polčasu bi lahko izkoristili kakšen protinapad. Tekmecu nismo omogočili veliko. Ob polčasu sem opozoril, da smo lahko precej bolj sproščeni v sprejemih v igri naprej. V prvem polčasu se je videlo, da je bil tekmec v težavah, ko smo vršili pritisk visoko na njihovo zadnjo linijo. Nekajkrat smo bili blizu in dogovor je bil, da vztrajamo pri tem. Igrišče trenutno ni v najboljšem stanju, zato tvegane podaje niso najbolj smiselne. V drugem polčasu se velikokrat odpre več prostora in to znamo izkoristiti," je poudaril Milanič.

Vršič izkoristil več prostora v drugem polčasu

V prvem polčasu Mariborčani niso resneje ogrozili Nejca Vidmarja v vratih Olimpije, v drugem delu pa je Dare Vršič zelo dobro vodil igro na sredini igrišča: "Pričakoval sem, da bo imel Vršič vseskozi enega igralca, ki ga bo tesno pokrival. V organizaciji igre smo imeli višek, težave smo imeli s krilnima napadalcema Olimpije, ki sta nam v prvem polčasu povzročala težave. V drugem polčasu je imel Vršič več prostora, kar je znal unovčiti. Tekmec ni bil več tako kompakten. Če je kakovost tekmeca slabša, je prostora še več in Vršič to zna izkorisiti," je pojasnil strateg vijoličastih.

Palčič motiviran, ker so Oduwo opevali mediji

Pri Mariboru so se najbolj bali hitrih Nathana Oduwe in Kingsleyja Boatenga, ki sta v drugem polčasu precej manj nevarna. "Viler in Palčič sta igrala zelo dobro. Pri Palčiču sem na pripravah pogrešal agresivnost in napadalno usmerjenost, tokrat pa je to pokazal. V drugem polčasu je prestregel nekaj žog in takrat smo se znebili pritiska Olimpije. Zdaj mora samo še verjeti, da mu zdravje ne bo več povzročalo težav. Mora pridobiti dinamiko. Odlično razume različne položaje v obrambi in napadu," je še dodal Milanič.

23-letni Palčič, ki je v jesenskem delu odigral le štiri tekme po dolgem premoru zaradi poškodbe kolena, je bil eden izmed najbolj zaslužnih za zmago: "V drugem polčasu je bilo kar težko, ekipno smo se res dobro branili. Ko eno leto ne igraš, se je težko vrniti nazaj. Zdaj znova verjamem v svoje sposobnosti, saj veliko tekem igram vseh 90 minut. Oduwa je bil na začetku neznanka, a sem se hitro prilagodil. Dodatno me je motiviralo, ker so ga opevali mediji, malce pa se je tudi sam. Najbolj pomembno na koncu je, da smo zmagali. Zdaj imamo prednost, vendar pomembno je, da še naprej zbiramo točke in pridemo do naslova čim hitreje."

Handanović na naslov ne bi rad čakal do zadnjega kroga

Jasmin Handanović ni imel veliko dela. Izkazal se je pri strelu Romuna Cretuja v zadnji minuti prvega polčasa. "Celotno moštvo je garalo za to zmago. Vsak je dal košček k celotnemu mozaiku. Na koncu drugega polčasa smo malce trpeli, a smo vse skupaj pripeljali pametno do konca," je povedal 39-letni čuvaj mreže.

"Olimpija ima res veliko novih igralcev. Poznali smo njihov sistem igre, imajo širino v igri. Skušali smo se organizirano braniti tudi z našimi napadalci. Boatengu in Oduwi nismo puščali veliko prostora. Mislim, da sem moral le enkrat resneje posredovati. To je bilo ob koncu prvega polčasa. Nismo jim dali veliko prostora in kakovost njihovih posameznikov ni prišla do izraza," je še razmišljal Handanović, ki pričakuje zelo napet boj za državnega prvaka: "Mislim, da bo bodo zdaj tekme le še težje. Vsaka naslednja bo še bolj zahtevna. Ne bi rad, da se na odločitev o prvaku čaka do zadnjega kroga. Rad bi odločitev že prej."

Vijoličasti bodo v soboto gostovali v Novi Gorici, kjer so septembra ostali praznih rok (2:1). Zmaga na derbiju ne bo veliko pomenila, če je ne bodo potrdili v naslednjih tednih. Lani so naslov zapravili prav proti tekmecem iz spodnjega dela lestvice.

A. G.