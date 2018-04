Mladi mariborski val grozi Olimpiji

Razlika med vodilnima je le še pet točk

16. april 2018 ob 10:43

Ljubljana

Luka Zahović in v zadnjem tednu Jan Mlakar sta nogometašem Maribora vbrizgala svežo kri, ki pred zadnjo četrtino prvenstva obeta še hud boj za naslov prvaka.

Vijoličasti so zadnje tri tekme opravili z odliko in se Olimpiji pred zadnjimi devetimi krogi približali na pet točk zaostanka. Še mesec nazaj po porazu s Krškim potolčeni Štajerci so se v zadnjih desetih dnevih prelevili v stroj za doseganje zadetkov. Celju so jih zabili štiri, Triglavu pet, v nedeljo pa Gorici kar šest in razpoloženje v Mariboru se je iz turobnega spremenilo v optimistično bojevito.

Potentni dvojec 22-letnika in najstnika

Glavna akterja preporoda sta nedvomno Zahović in Mlakar. 22-letni Luka Zahović je po strelski krizi končno prišel v ospredje in na zadnjih štirih tekmah dosegel sedem golov, skupaj v sezoni osem. Na zadnjih dveh tekmah je navdušil komaj 19-letni Jan Mlakar, ki je pozimi prišel v Ljudski vrt iz Fiorentine. Najstnik je svoj razkošen talent dokazal v Kranju in Gorici, ko je dosegel dva gola in prispeval štiri podaje. Skupaj je za vijoličaste igral na štirih tekmah in odigral 234 minut. Darko Milanič je očitno našel potentni napadalni dvojec, ki je za nameček še mlad in željan dokazovanja.

"Z njima in s Kramaričem, Hotićem ter Derviševićem smo dobili v tem trenutku želeno podobo. Smo bolj neposredni med napadanjem nasprotnih vrat in to nam res dobro uspeva,” je z mladim valom v svojih vrstah zadovoljen Milanič, ki ga je razveselila tudi uspešna vrnitev Blaža Vrhovca. Maribor je igral z desetimi slovenskimi nogometaši.

Milanič: Zmage te naredijo drugačnega

Zmagoviti niz je Milaniču vrnil nasmeh na ustnice: "Podoba moštva se je zelo spremenila. Zmage te naredijo drugačne, na igrišču delujemo razigrano, prepričljivo. Že trening dan prej je pomenil dobro napoved, ko so fantje kratke faze igre na dva gola opravili zelo dobro, učinkovito.”

Olimpija je spet v vidnem polju. "Dolgih devet tekem je še pred nami. Naša naloga je, da se pripravimo samo na prvo naslednjo tekmo in ne gledamo na druge, ne gledamo na zaostanek. Ob tem pa se skušamo približati predstavi proti Gorici. Menim, da smo tega sposobni, saj imamo moč in res delamo velike korake naprej. Vemo, kako zapletena so gostovanja v Kidričevem, zato bo pomembno, da zadržimo to konkretnost v napadu in v vseh delih igre. Da ohranimo moštveno ravnovesje, ko konkretno napadamo, a se tudi odlično branimo,” je za klubsko spletno stran povedal Milanič.

V sredo lahko Domžale pridejo na minus sedem

Maribor v tem mesecu čaka še gostovanje pri Aluminiju in domača tekma proti Triglavu. Olimpija v soboto gostuje v Celju, kjer se bo morala pošteno potruditi za tri točke, nato pa v Stožice prihaja Gorica. Seveda ne gre pozabiti na Domžale, ki bodo v sredo odigrale zaostalo tekmo s Celjem. Z zmago bi zaostanek za Olimpijo zmanjšali na sedem točk.

Trije ključni derbiji v maju

Ključne tekme bodo 9. maja, ko Maribor gostuje v Domžalah, 19. maja, ko je na sporedu obračun Maribora in Olimpije, ter 27. maj, ko v zadnjem krogu v Domžale prihaja Olimpija.

