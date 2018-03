Nogometna zveza kaznovala Zlatka Zahoviča

Olajševalnih okoliščin ni bilo

23. marec 2018 ob 13:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je zaradi neprimernih izjav po tekmi s Krškim prepovedal športnemu direktorju Maribora Zlatku Zahoviču delovanje v nogometu za šest mesecev.

NZS navaja, da je bilo "v izvedenem disciplinskem postopku na podlagi posnetka celotne novinarske konference nedvoumno ugotovljeno, da je športni direktor NK-ja Maribor v odgovoru na novinarjevo vprašanje reagiral skrajno neprimerno, nedopustno in v nasprotju z vsemi etičnimi in športnimi normami oziroma načeli. Vključevanje novinarjeve osebne tragedije v argumentacijo odgovora na novinarjevo popolnoma legitimno vprašanje sodi med najbolj nizkotne oblike verbalnega napada na osebno dostojanstvo posameznika in predstavlja skrajno neetično in obsojanja vredno dejanje."

"Na podlagi navedenega in ob upoštevanju načela ničelne tolerance, ki mu pri presojanju vseh oblik napadov na človeško dostojanstvo sledi NZS, se športnemu direktorju NK-ja Maribor Zlatku Zahoviću izreče kazen prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih na vseh uradnih tekmah za obdobje šestih mesecev od dneva izreka tega sklepa," piše v sporočilu disciplinskega sodnika.

"Upoštevajoč navedena dejstva glede ravnanja športnega direktorja NK-ja Maribor, ki ni škodoval le ugledu kluba, katerega športni direktor je, ampak tudi ugledu celotne nogometne družine, disciplinski sodnik pri izreku kazni ni našel nobenih olajševalnih okoliščin," še dodaja disciplinski sodnik.

Na novinarski konferenci po porazu s Krškim je Zahovič verbalno obračunaval z novinarjem športnega dnevnika Ekipa SN Dejanom Mitrovićem, ki je pred časom tragično izgubil očeta. "Gospod Zahović! Kako pa ste razočarani nad obiskom na tribunah?" je vprašal Mitrović, nato si je Zahovič privoščil svojevrsten izpad.

"Ti hočeš samo provocirati. Počasi, sine moj. Koliko si star? Ne provociraj, daj eno lepo vprašanje. Vem, da si iz Ekipe, samo ne provociraj. Tebi se je zgodila tragedija pred kratkim. Te je kaj izučila? Jaz bi rekel, da te ni. Še vedno hodiš provocirat, še vedno si nesramen. Daj normalno vprašanje, pa ti bom odgovoril. Dam ti sožalje, v življenju ni vse črno-belo. Lahko jaz rečem, da se ti je vrnilo v življenju, pa mislim, da se ti ni. Ne provociraj, sine, premlad si!" je odgovoril Zahovič.

R. K.