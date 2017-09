Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Agim Ibraimi je postal član Domžal. Foto: Twitter/NKDomzale Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova desetica ob Kamniški Bistrici: Ibraimi član Domžal

Nazadnje igral za Astano

5. september 2017 ob 12:37,

zadnji poseg: 5. september 2017 ob 13:23

Domžale - MMC RTV SLO

Nekdanji nogomtaš Olimpije in Maribora Agim Ibraimi, ki je nazadnje igral za Astano, je postal najnovejša okrepitev Domžal.

Ibraimi je junija lani s kazahstansko Astano podpisal dveinpolletno pogodbo, a je klub zaradi poškodbe zapustil že po slabem letu dni in postal prosti igralec.

29-letni makedonski reprezentant je z Domžalčani podpisal pogodbo za leto in pol. "Najprej bi se zahvalil vsem v nogometnem klubu Domžale, še posebej pa trenerju Simonu Rožmanu in športnemu direktorju Mateju Oražmu, da sta mi omogočila prihod v rumeno družino. Vesel in ponosen sem, da bom odslej zastopal barve tega moštva. Ko smo vzpostavili prve stike, sem bil že hitro prepričan, da je to zame prava izbira. Zelo sem motiviran, želim se znova vrniti v pravi ritem, predvsem pa obljubljam, da bom vselej dal maksimum za ta klub,“ je povedal Ibraimi, ki se je z Mariborom razšel po SMS aferi s športnim direktorjem Zlatkom Zahovičem. Junija 2016 je okrepil Astano, Maribor pa je ostal brez odškodnine.

Ibraimi je bil maja 2013 po izboru igralcev 1. lige najboljši nogometaš državnega prvenstva. V izboru, ki ga je pripravil Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins), je zbral 60 glasov in suvereno premagal Olimpijina nogometaša Nikolo Nikezića (19 glasov) in Nika Omladića (15).

M. L.