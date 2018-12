Poudarki Vodilna Maribor in Olimpija na zimski odmor z zmago

Krško na zimovanje kot zadnje moštvo Prve lige Francesco Tahiraj se je sprehodil skozi celjsko obrambo in poskrbel za izenačenj z osmim prvenstvenim golom. 22-letnik iz Torina je prvi strelec Aluminija, najprijetnejšega jesenskega presenečenja v Prvi ligi. Foto: www.alesfevzer.com Prekaljeni branilec Elvedin Džinić je ob odsotnosti prvih dveh strelcev Celja hitro poskrbel za vodstvo "grofov" na štajerskem obračunu. Foto: www.alesfevzer.com Prvi strelec Mure Rok Sirk je imel dve izredni priložnosti, a je obakrat streljal previsoko, s čimer je zapravil priložnost, da bi se na vrhu lestvice strelcev otresel Roka Kronavetra in Andresa Vombergerja. Foto: www.alesfevzer.com

Obračun za 3. mesto Prve lige: Aluminij - Celje 2:1 (Kidrič 23.)

Vratarja Mure in Triglava poskrbela za delitev točk v Murski Soboti

9. december 2018 ob 13:00,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 16:25

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Jesenski del nogometnega državnega prvenstva se končuje s tekmama Mura - Triglav in Aluminij - Celje, potem bodo slovenske zelenice do 23. februarja obmirovale. V Murski Soboti ni bilo golov, kako bo pa v Kidričevem?

Gre za dvoboj dveh vročih moštev, ki sta v zadnjih krogih zmagovali in sta se prebili v zgornjo polovico lestvice. Zmagovalca zadnje tekme v jesenskem delu Prve lige čaka privlačna nagrada - vzpon na 3. mesto.

Aluminij je dobil zadnje tri kroge s skupnih 10:3, prejšnjo soboto so Kidričanci doma razbili Olimpijo s 6:2. Celje prihaja na štajerski dvoboj z dvema zmagama brez prejetega gola. Gostujoči strateg Dušan Kosič je sicer brez najboljših dveh posameznikov: reprezentanta Rudija Požega Vancaša in Mitje Lotriča, ki sta si oba nabrala kartone za obvezni počitek.

Grofi povedli, a sledil je hitri preobrat

Celjani so hitro izkoristili uvodno pobudo, saj so zadeli že iz prvega kota na tekmi. Iz desne strani je podal Tadej Vidmajer, pred golom je bil najvišji branilec Elvedin Džinić, ki je z natančnim strelom zatresel domačo mrežo. A zaostanek ni zmedel Kidričanov, ki so prevzeli vajeti igre in v naslednje četrt ure uprizorili preobrat. Najprej je v 15. minuti hitri Francesco Tahiraj po levi prebil celjsko obrambo, pobegnil ravno Džiniću in izenačil z diagonalnim strelom. V 23. minuti je Aluminij dolgo pletel, nato je žogo vzel prvi strelec Rok Kidrič in silovito sprožil ter zadel za 2:1.

Kopica poskusov in strelov, a suverena Obradović in Arko

Podjetneje so začeli Kranjčani, poskusila sta napadalca Tom Žurga in Luka Majcen, nato so odgovorili tudi Sobočani, pri čemer sta Rok Sirk in Tomi Horvat v 14. minuti zapravila izredni priložnost za vodstvo. Še večja se je v 36. minuti ponudila pri Triglavu Davidu Tijaniću, ki je po lepo izigrani moštveni akciji iz bližine vrat z glavo streljal naravnost v Murinega vratarja Matka Obradovića.

V drugem delu je prevladovala Mura, ki si je pripravila vrsto priložnost, novo izredno je zapravil Sirk, parkrat pa so gostitelji zahtevali najstrožjo kazen, potem ko so v kranjskem kazenskem prostoru padali Nino Kouter in Žan Karničnik. Malo pred koncem je Amadej Maroša nenadejano prišel do žoge pred kranjskim golom, a je ustrelil mimo vratnice. Zlasti drugih 45 minut so zaznamovale obrambe Matka Obradovića (7 obramb) in Jalna Arka (5 obramb) v vratih Triglava.

Sledita dva meseca in pol zimskega spanja

Vodilni Maribor je že v petek s 3:1 zmagal v Velenju, v soboto pa je z enakim izidom Olimpija slavila v Novi Gorici, kar pomeni, da vijoličasti na dolg zimski premor odhajajo z 9 točkami prednosti pred Ljubljančani.



Prvi, 20., krog spomladanskega dela državnega prvenstva v nogometu je predviden za soboto 23. februarja, kar pa bo seveda odvisno od (ne)zimskih razmer po Sloveniji.

19. krog:

MURA - TRIGLAV 0:0

2.100 gledalcev.

Mura: Obradović; Šturm, Bošković, Maruško, Peričić ( 46./Karničnik ), Lorbek, Kozar , Horvat ( 58./Ćerimagić ), Kouter, Šušnjara ( 83./Maroša), Sirk.

Triglav Kranj: Arko ; D. Kryeziu, Elsner, Žurga, Udovič , Mlakar, Rogelj, E. Kryeziu , Kumer , Tijanič, Majcen.

Danes ob 16.00:

ALUMINIJ - CELJE 2:1 (-:-)

Tahiraj 15., Kidrič 23.; Džinić 7.

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:3 (1:1)

700; Črnčič 40.; Mlakar 35., Zahović 52., Ivković 59.

Odigrano v soboto:

GORICA - OLIMPIJA 1:3 (1:1)

1.000; Celcer 44./11-m; Vombergar 16./11-m, 75., Savić 57.

DOMŽALE - KRŠKO 2:1 (0:0)

300; Melnjak 72., Vetrih 80.; Volaš 85.

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA

MARIBOR 19 14 3 2 55:16 45 OLIMPIJA 19 10 6 3 41:28 36 DOMŽALE 19 7 6 6 35:28 27 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 MURA 19 6 6 7 26:25 24 GORICA 19 5 7 7 22:29 22 RUDAR 19 5 3 11 20:41 18 TRIGLAV 19 4 4 11 24:43 16 KRŠKO 19 3 6 10 14:28 15

