Olimpija ima prvo "zaključno žogo" za naslov

Maribor v nedeljo gostuje pri Gorici

13. april 2018 ob 18:08

Ljubljana/Domžale - MMC RTV SLO

Državno nogometno prvenstvo se v soboto nadaljuje s tekmami 27. kroga, ki prinaša derbi med Olimpijo in Domžalami. Obe ekipi sta v odlični formi, saj sta spomladi še neporaženi.

Vodilna Olimpija bi bila z morebitno zmago nad tretjimi Domžalami, ki imajo tekmo manj, še korak bliže naslovu prvaka, Domžalčani pa bi ob porazu deset krogov pred koncem izpadli iz troboja za naslov, medtem ko bi jim zmaga še dajala (nekaj) možnosti. Ne nazadnje bodo v zadnjem krogu 27. maja gostili Olimpiji na svojem stadionu.

Moštvi sta se v letošnji sezoni pomerili dvakrat. Zeleno-beli so septembra zmagali z 1:0 (Branko Ilić), Domžalčani pa so jim na začetku decembra tik pred zimskim premorom vrnili z enako mero. Mož odločitve ob Kamniški Bistrici je bil Dario Melnjak.

"Moramo se spočiti, regenerirati, v soboto pa iti na zmago. Čaka nas zelo pomembna tekma. Upam, da bo na tekmi še več naših navijačev in da nas bodo podprli tako, kot znajo samo oni," je po pokalni tekmi v Celju, kjer so si zmaji zagotovili finale, dejal kapetan Olimpije Aris Zarifović.

Kirm: Večjih skrivnosti med nami ni

Na drugi strani pa je član Domžal Andraž Kirm za spletno stran kluba pred derbijem povedal: "Večjih skrivnosti med nami ni. Odigrali smo že dve medsebojni tekmi, tekmece smo spoznavali tudi s pomočjo videoposnetkov. Prepričan sem, da velja enako tudi za naše nasprotnike. Ljubljančani so v tej sezoni zasluženo na prvem mestu in so blizu osvojitvi naslova najboljšega v prvoligaški konkurenci. Imajo ekipo odličnih posameznikov, ki lahko hitro kaznujejo vsako neprevidnost. Pričakujemo nevarno Olimpijo, tako da bomo morali biti zelo pozorni, zbrani in v najboljši možni dnevni formi, če se želimo veseliti novega pozitivnega rezultata."

Drugouvrščeni Maribor bo v nedeljo gostoval v Novi Gorici. Vijoličasti si do konca ne smejo privoščiti praktično nobenega spodrsljaja več, če želijo ohraniti (teoretične) možnosti za naslov. Preostale tekme so Celje - Krško, Triglav - Rudar in Aluminij - Ankaran Hrvatini.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 27. krog



Sobota ob 15.00:

CELJE - KRŠKO



Ob 16.55:

OLIMPIJA - DOMŽALE



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - RUDAR



Ob 16.55:

GORICA - MARIBOR



Ob 18.45:

ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI

Lestvica: OLIMPIJA 26 19 5 2 48:11 62 MARIBOR 26 16 7 3 47:20 55 DOMŽALE 25 16 4 5 57:20 52 RUDAR 26 12 4 10 38:34 40 CELJE 25 10 6 9 42:35 36 GORICA 25 9 4 12 26:34 31 KRŠKO 24 7 5 12 30:41 26 ALUMINIJ 25 5 6 14 28:47 21 ANKARAN HRVATINI 26 3 7 16 23:63 16 TRIGLAV 26 3 6 17 20:54 15

A. V.