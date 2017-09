Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Disciplinski sodnik NZS-ja Roman Rogelj je izrekel kazni za nešportno vedenje ljubljanskih (na fotografiji) in mariborskih navijačev na prvem letošnjem derbiju 27. avgusta v Stožicah. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpija in Maribor zaradi navijačev segla globoko v žep

Disciplinski sodnik NZS-ja izrekel kazni po večnem derbiju

6. september 2017 ob 16:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Disciplinski sodnik NZS-ja Roman Rogelj je izrekel kazni za nešportno vedenje ljubljanskih in mariborskih navijačev na prvem letošnjem derbiju 27. avgusta v Stožicah.

Na igrišču v slovenski prestolnici sta se Olimpija in Maribor razšla brez golov in z delitvijo točk, na tribunah pa so za večji poseg v klubsko blagajno (5.900 evrov proti 4.000) poskrbeli zeleni navijači. Kot je obrazložil Rogelj, je Olimpijina kazen 5.900 evrov seštevek nešportnega in neprimernega vedenja navijačev (večkratno žaljivo skandiranje, aktiviranje večje količine bakel, petard in topovskega udara, večkratno prižiganje bakel na tribuni, bakle, odvržene na igralno površino in v kazenski prostor, povzročitev prekinitve tekme), upošteval pa je tudi predkaznovanost.

Mariborski navijači so 4.000 evrov kazni klubu pridelali z nešportnim in neprimernim vedenjem: večkratnim žaljivim skandiranjem, prižiganjem bakel na tribuni, metanjem bakel v ograjeni del igrišča, upoštevana pa je tudi predkaznovanost.

