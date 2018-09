Olimpija pred novo trenersko menjavo še z Rudarjem

Studio pred tekmo na TV SLO 2 in MMC-ju ob 20. uri

2. september 2018 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije se po izpadu iz Evrope podajajo v lov za Mariborom, ki jim beži šest točk. V Stožicah nocoj ob 20.15 gostijo zadnjeuvrščeni velenjski Rudar: Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

To bo tudi zadnja tekma začasnega trenerja Safeta Hadžića na klopi Olimpije, saj že v ponedeljek vajeti prevzema Avstrijec hrvaških korenin Zoran Barišić. Nekdanji trener dunajskega Rapida bo že četrti trener Ljubljančanov v tej sezoni.

"Časa za počitek je dovolj in mislim, da bomo v nedeljo spet pravi," je optimist napadalec Rok Kronaveter. Tudi bočni branilec Dino Štiglec meni, da utrujenost po četrtkovem gostovanju v Trnavi ne bo igrala vloge. "Za vse je najbolje, da že po nekaj dneh igramo naprej, saj tako nimaš časa razmišljati o tem, kaj se je zgodilo," pravi Štriglec. V napadu naj bi že od prve minute začel Joaquim Lupeta, zamenjava za Abassa Issaha, ki je odšel v nemškega bundesligaša Mainz.

Velenjčani so med tednom igrali z Gorico zaostalo tekmo in doživeli četrti poraz sezone. "Malce že zvoni alarm. Predvsem je slaba disciplina v igri. Rudaj je skoraj z istimi igralci pred tremi meseci deloval popolnoma drugače," je povedal trener Rudarja Marijan Pušnik. Velenjčani so v prvih šestih krogih zbrali le štiri točke, kar je najslabši štart Rudarja v sezono v zadnjih 12 letih. Knapi so ob tem prejeli kar 16 golov.

Ljubljančani so v prejšnji sezoni obe medsebojni srečanji v Stožicah dobili s 4:0, na stadionu Ob jezeru pa sta se obe tekmi končali z delitvijo točk.

Vodilni Maribor je v Kranju velik favorit proti Triglavu, ki je vijoličaste na svojem igrišču nazadnje premagal konec leta 2012. Pred enim letom je bil obračun izjemno razburljiv, Mariborčani pa so se po zaostanku izvlekli v sami končnici tekme. "Moramo iti v tekmo z ustreznim pristopom, pričakujemo lahko, da se bodo gostitelji osredotočili na organizirano branjenje z velikim številom igralcev ter hitre prehode. Ne dvomim, da bomo dobro prihajali z žogo do zadnjih 30 metrov, potem pa želim videti odlično sodelovanje na majhnem prostoru, prave tajminge in učinkovitost," je tekmo napovedal trener Maribora Darko Milanič, ki ne bo mogel računati na Marka Šulerja, Denisa Klinarja in Martina Milca. Tekma se bo začela ob 16. uri.

Goričani po dveh zaporednih zmagah gostijo Muro, ki je na zadnjih dveh tekmah ostala praznih rok. Srečanje se bo začelo ob 18.05.

Po sedmem krogu sledi reprezentančno okno. Naslednje prvenstvene tekme bodo 15. septembra.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 7. krog



Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - MARIBOR



Ob 18.05:

GORICA - MURA



Ob 20.15:

OLIMPIJA - RUDAR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Odigrano v petek:

ALUMINIJ - KRŠKO 1:0 (1:0)

200; Gliha 17.



CELJE - DOMŽALE 0:0

310 gledalcev

RK: Gnezda Čerin 72., Dobrovoljc 80./oba Domžale

Lestvica: MARIBOR 6 4 2 0 19:3 14 ALUMINIJ 7 4 0 3 14:13 12 GORICA 6 3 2 1 8:8 11 DOMŽALE 7 3 1 3 10:10 10 MURA 6 2 2 2 11:8 8 OLIMPIJA 6 2 2 2 8:8 8 KRŠKO 7 1 4 2 4:6 7 TRIGLAV 6 1 3 2 7:11 6 CELJE 7 0 5 2 8:11 5 RUDAR 6 1 1 4 5:16 4

R. K.