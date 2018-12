Olimpija prvič v sezoni ugnala Gorico

Barišič danes še zadnjič na Olimpijini klopi?

8. december 2018 ob 13:24,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpiji je v 19., zadnjem krogu jesenskega dela državnega prvenstva le uspelo prvič v sezoni ugnati Gorico. V Športnem parku Nova Gorica je slavila z 1:3.

Zmaga je vsaj malo umirila burno obdobje v taboru zmajev. Predsednik Olimpije Milan Mandarić je namreč po sramotnem porazu v Kidričevem besnel in napovedal čistko. Mediji pišejo, da se bo moral posloviti tudi trener Zoran Barišić, čeprav je bil ta poraz njegov edini. Barišić po koncu tekme v Gorici ni želel govoriti o morebitnem odhodu.

Gorica nadaljuje niz porazov, saj ni okusila slasti zmage že dva meseca, tako da je v nehvaležnem položaju tudi trener Goričanov Miran Srebrnič.

Po prvem polčasu sta bili ekipi izenačeni, oba gola sta bila dosežena iz 11-m, v drugem polčasu pa je Olimpija zagospodarila in vodstvo povišala. Za Olimpijo je dvakrat zadel Andres Vombergar, enkrat pa Stefan Savić. Strelsko sušo Gorice pa je z golom prekinil Uroš Celcer.

Olimpija za vodilnim Mariborom zaostaja devet točk.

Brez Kronavetra in Ilića

Barišić je za današnjo tekmo premešal ekipo, namesto Aljaža Ivačića je branil Nejc Vidmar, v postavi pa ni bilo nosilca igre Roka Kronavetra in kapetana Branka Ilića. Uradno sta manjkala zaradi poškodb, neuradno pa po poročanju Ekipe SN nista smela iti na Primorsko zaradi spora z Mandarićem.

Dve enajstmetrovki v 1. polčasu

Gorica je bila že v prvi minuti v dobrem položaju, ko se je Andrija Filipović znašel sam pred Vidmarjem, vratar zmajev pa je bil v dvoboju uspešnejši.

Olimpija je povedla v 16. minuti. Potem ko je Stefana Savića v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Žiga Lipušček, je Roberto Ponis dosodil najstrožjo kazen, 11-metrovko je uspešno izvedel Vombergar, ki je Grego Sorčana poslal v drugo stran. Ta je bil nevaren tudi v osmi minuti, ko je skušal Sorčana ugnati z glavo, a je njegov poskus končal prek gola.

Po vodilnem golu Olimpije je bilo videti, da so Ljubljančani prevzeli vajeti v svoje roke, saj so napadali in napadali, Vombergarjev strel v 32. minuti je blokiral Lipušček. A ob sami končnici prvega polčasa je napako naredil Vidmar, ki je v kazenskem prostoru podrl Filipovića. 11-metrovko je suvereno izvedel Celcer. Gorica je prekinila dolgo strelsko sušo, ki je trajala več kot 300 minut.

Olimpija zagospodarila v drugem polčasu

Olimpija je v 53. minuti dvakrat zapretila, najprej je Savić streljal z levico, z obrambo se je izkazal Sorčan, nato pa je Aris Zarifović skočil najvišje in streljal z glavo, žoga se je od leve vratnice odbila v gol avt. V 57. minuti pa je Olimpija spet povedla. Po odlični podaji Štigleca v sredino kazenskega prostora je tam najvišje skočil Savić, natančno je meril z glavo in zadel (1:2).

V 68. minuti so Goričani zapravili veliko priložnost za izenačenje. Globinsko podajo je v kazenskem prostoru sprejel Grudina, ki je nato podaljšal do Filipovića, ta je streljal čisto od blizu z glavo, a na mestu je bil Vidmar.

V 75. minuti pa so gostje povišali vodstvo, med strelce se je še drugič vpisal Vombergar. Štiglec je z leve strani poslal predložek pred vrata, Vombergar je dobro spremljal smer žoge, skočil je najvišje in zabil z glavo v desni spodnji kot. Sorčan je bil prekratek. To je deseti gol Vombergarja v sezoni, na vrhu lestvice strelcev se je izenačil s Kronavetrom in Rokom Sirkom (Mura).

Kingsley Boateng je v 89. minuti poskusil z diagonalnim strelom, ta je za nekaj centimetrov švignil mimo goriških vrat.

Zmago Domžal videl Edin Džeko

V zadnji tekmi sobotnega dne so Domžale z 2:1 odpravile Krško. Vsi goli so padli v drugem polčasu. Domžalčani so povedli v 72. minuti, ko je z leve strani podal Senijad Ibričić, z glavo pa je zadel Dario Melnjak. V 80. minuti so Domžalčani podvojili prednost, najprej je z leve podal Ibričić do Amedeja Vetriha, ta je odigral dvojno podajo z Gnezdo Čerinom in iz prve nato zadel za 2:0.

Krčani so malce zatem zadeli, a so sodniki gol razveljavili zaradi prekrška. Zato pa so znižali v 85. minuti, po podaji Da Silve s prostega strela je iz bližine zadel Dalibor Volaš, ki je tako dosegel četrti gol sezone in 90. v slovenski prvi ligi.

Tekmo si jo je zaradi prijatelja v domžalski vrsti Ibričića v živo ogledal tudi napadalec Rome Edin Džeko (zaradi poškodbe stegenske mišice ni potoval na gostovanje v Cagliari).

Maribor je včeraj že opravil svoje delo. Zmagal je v Velenju pri Rudarju (1:3) in samo potrdil, da je bil v letošnji jeseni daleč najboljše moštvo slovenskega prvenstva.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 19. krog

GORICA - OLIMPIJA 1:3 (1:1)

Celcer 44./11-m; Vombergar 16./11-m, 75., Savić 57.

Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Curk, Grudina, Kolenc, Bužinel ( 66./M. Kavčič), Kotnik , Gulič ( 73./Džuzdanović), Filipović ( 79./Smajlagić).

Olimpija: Vidmar, Štiglec, Maksimenko, Zarifović ( 60./Valenčič), Boakye, Tomić , Kapun, Savić ( 87./Boateng), Suljić , Lupeta ( 71./Črnic), Vombergar.

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)

DOMŽALE - KRŠKO 2:1 (0:0)

Melnjak 72., Vetrih 80.; Volaš 85.

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom ( 46./Sikošek), Gnezda Čerin, Vetrih , Podlogar, Ibričić, Lazarević ( 78./Vuk), Nicholson ( 60./Mujan).

Krško: Zalokar, Štefulj, Tomić, Zakrajšek , Volarič, Srečković ( 85./Sokler), Kordić, Da Silva, Ristovski ( 81./Wiredu), Volaš , Vukušić ( 86./Vekić).



Nedelja ob 13.00:

MURA - TRIGLAV



Ob 16.00:

ALUMINIJ - CELJE

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:3 (1:1)

700; Črnčič 40.; Mlakar 35., Zahović

52., Ivković 59.

Lestvica: MARIBOR 19 14 3 2 55:16 45 OLIMPIJA 19 10 6 3 41:28 36 DOMŽALE 19 7 6 6 35:28 27 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 MURA 18 6 5 7 26:25 23 GORICA 19 5 7 7 22:29 22 RUDAR 19 5 3 11 20:41 18 KRŠKO 19 3 6 10 14:28 15 TRIGLAV 18 4 3 11 24:43 15

T. O., D. S.