Pavlin prepričuje Vršiča, naj ostane v Mariboru

Bo Milivoje Novaković naznanil slovo?

30. maj 2017 ob 20:36

Maribor - MMC RTV SLO

Državni nogometni prvaki iz Maribora so na dopustu, a klubske pisarne ostajajo zasedene. Desna roka športnega direktorja Zlatka Zahoviča Miran Pavlin je v pogovoru za TV Slovenijo potrdil kadrovske spremembe.

"Ekipa je stabilna in konkurenčna za štart v novo sezono," je uvodoma dejal Pavlin. Okrepitve bodo, a v Mariboru bi vseeno radi koga prodali. To najraje storijo ob koncu poletja, po evropskih kvalifikacijah.

Pavlin prepričuje Dareta Vršiča, naj podaljša pogodbo z Mariborom. "Jaz še vedno mislim, da bo on ostal v Mariboru, čeprav sam misli drugače. A realnost je verjetno bolj na moji kot na njegovi strani," meni Pavlin. V Mariboru čakajo najverjetneje naznanitev slovesa Milivoja Novakovića.

Maribor gleda proti Velenju

Okrepitve bodo najprej iskali v Sloveniji, najbolj gledajo proti Velenju, kjer igrata najboljša strelca pravkar končanega prvenstva John Mary in Dominik Glavina. "Pred dvemi leti je v Slovenijo prišel nov igralec z veliko denarja (predsednik Olimpije Milan Mandarić, op. a.) in je z eno veliko odškodnino razburkal slovenski prostor, zdaj so klubi dobili velike apetite," pravi Pavlin.

Za svoj obstoj mora Maribor prodajati. A koga? Potencialni kandidati so nihali v formi. "Mogoče je v prvi ekipi v tem trenutku videti tako, a mi imamo v ozadju tri, štiri vrhunske izvozne artikle," zatrjuje Pavlin. Ekipa bo pomlajena, denarja je manj kot prej, želja po evropski nadgradnji domačega naslova pa morda še večja.

Prestopni rok se uradno začenja 15. junija, Maribor pa bo priprave na novo sezono začel že teden dni prej, 8. junija.

Simon Šparavec, TV Slovenija, A. V.