Aris Zarifović je s strelom z glavo Olimpijo popeljal v vodstvo v zaključku prvega polčasa. Foto: www.alesfevzer.com

Pokal Slovenije, polfinale: Celje - Olimpija 0:1

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

11. april 2018 ob 17:15

Celje - MMC RTV SLO

Ob 17.15 se je začela povratna polfinalna tekma Pokala Slovenije med Celjem in Olimpijo. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Prvi polčas je bil precej izenačen, za odtenek so bili sicer boljši gostitelji, ki pa nikakor niso uspeli predreti dobro postavljene ljubljanske obrambe. V zaključku prvega polčasa so varovanci Igorja Bišćana nato pritisnili na vrata Matjaža Rozmana in v 42. minuti tudi povedli - po predložku iz kota je z glavo zadel Aris Zarifović.

Pokal Slovenije, polfinale, povratni tekmi

Danes ob 17.15:

CELJE - OLIMPIJA 0:1 (0:1) 1:2

Zarifović 42.

Celje: Rozman, Brecl, Stojinović, Džinić, Vidmajer, Cvek, Pišek, Pečnik, Lupeta, Požeg Vancaš, Vizinger.

Olimpija: Ivačič, Apau, Zarifović, Uremović, Štiglec, Čanađija, Tomić, Alves, Savić, Davidson, Benko.

Četrtek ob 17.15:

ALUMINIJ - GORICA 2:1

V krepkem tisku je izid s prvih tekem. Finale bo 30. maja v Stožicah.

VIDEO Zarifović popeljal Olimpijo v vodstvo

M. L.