Pred derbijem policija v Ljubljani preprečila obračun med navijači

Maskiranci pri sebi imele palice

1. april 2018 ob 09:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred sobotnim derbijem med nogometaši Olimpije in Maribora (1:1) so policisti preprečili poskus obračuna med večjima skupinama navijačev. Prijeli so 56 ljudi, ki so jih izpustili šele po koncu tekme.

Dvoboj v Stožicah si je ogledalo približno 13.000 ljudi, od tega okoli 1.200 domačih organiziranih navijačev in približno 450 gostujočih organiziranih navijačev. Pred tekmo so policisti v središču prestolnice zaznali skupino organiziranih gostujočih navijačev, kmalu nato pa še večjo skupino organiziranih domačih navijačev, ki so poskušali z njimi obračunati. Osebe so bile maskirane, pri sebi so imele palice, so sporočili z ljubljanske policijske postaje.

Posredovali so policisti, ki so na kraju za vzpostavitev javnega reda in miru prijeli 56 ljudi ter zoper njih v skladu z določili zakona o nalogah in pooblastilih policije odredili pridržanje. Pri tem so uporabili tudi prisilna sredstva, kot so sredstva za vezanje in vklepanje, telesna sila in plinski razpršilec. Ko so po končani tekmi prenehali razlogi za pridržanje, so vse izpustili.

Med tekmo je bilo na tribunah z organiziranimi navijači uporabljenih več pirotehničnih sredstev, zaradi česar policisti nadaljujejo aktivnosti za identifikacijo kršiteljev in ustrezno ukrepanje zoper njih. Poleg tega bodo zaradi uporabe pirotehnike in njenega vnosa zoper pet kršiteljev, med katerimi sta dva mladoletna, podali obdolžilne predloge. Zoper štiri kršitelje so zaradi uporabe pirotehnike izdali že plačilne naloge. Te so zaradi kršitve javnega reda in miru izdali tudi dvema kršiteljema. Gre za prve zbrane ukrepe, zbiranje obvestil glede vnosa in uporabe pirotehničnih sredstev na tribunah ter morebitnih drugih kršitev, povezanih z nogometno tekmo, pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo ljubljanski policisti.

T. J.