Prva liga: Maribor - Celje 1:1

Gorica premagala Ankaran

7. april 2018 ob 12:04,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 17:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora v Prvi ligi letos doma še niso zmagali, kar bodo poskušali spremeniti danes, ko v Ljudskem vrtu v derbiju kroga gostijo Celjane. Vodilna Olimpija bo jutri gostovala v Krškem.

Vijoličaste so v zadnjem krogu (zaradi boljše razlike v golih) prehitele Domžale, tako da Maribor na lestvici prvič po drugi tekmi sezone ni na enem od prvih dveh mest lestvice. Le šest točk v šestih pomladanskih tekmah je terjalo svoj davek. Štirinajstkratni državni prvaki so predvsem doma neprepričljivi.

Zahović zadel za vodstvo Maribora

Mariborčani so povedli v 16. minuti. Dino Hotić je z globinsko podajo v kazenskem prostoru našel Luko Zahovića, ki je mojstrsko ustavil žogo, nato se otresel enega od gostujočih branilcev, preigral še vratarja Metoda Jurharja in žogo poslal v prazna vrata za 1:0.

Požeg Vancaš vrnil Celjane v igro

A odgovor Celjanov je sledil kmalu. V 25. minuti si je namreč Rudi Požeg Vancaš izmenjal dvojno podajo z Juciejem Lupeto, nato pa s kakšnih 14 metrov matiral Jasmina Handanovića. Lepa akcija celjskega dvojca.

Vratnica preprečila veselje Zahoviću

V 30. minuti bi Mariborčani lahko znova povedli. Zahović se je sam prebil pred Jurharja, že poslal žogo preko njega, a mu je veselje preprečila vratnica. Odbita žoga je prišla do Martina Kramariča, ki pa je nastreljal odlično postavljenega branilca Dušana Stojinovića.

V uvodni tekmi dneva je Gorica z 2:0 ugnala Ankaran Hrvatine. Oba gola je dosegel Bede Amarachi Osuji. Danes bo še tekma Rudar - Aluminij.

Olimpija bo v nedeljo ob 15.50 gostovala v Krškem. 26. krog se bo končal s tekmo med Domžalami in Triglavom.

Ibričić ostaja v Domžalah

Domžale so prejšnji teden v Velenju slavile že desetič zapored. Včeraj so iz kluba sporočili, da so z 32-letnim Senijadom Ibričićem pogodbo podaljšali za eno leto. Ibričić je v Prvi ligi to sezono zabil šest zadetkov, s čimer je drugi najboljši klubski strelec. "Senijad je s svojim delom, pristopom in igrami v rumenem dresu pokazal in dokazal, da je eden najboljših nogometašev in osebnosti, ki so kdaj igrali v Sloveniji. Vsekakor bi lahko igral v marsikaterem drugem klubu, ki bi mu lahko finančno ponudil precej več, a se je odločil, da ostane v Domžalah. To nas seveda izredno veseli in navdaja s ponosom," je športni direktor Matej Oražem polaskal nekdanjemu reprezentantu Bosne in Hercegovine.

Tudi Ibričić je vesel, da ostaja v Domžalah. Poudarja, kako odlični so odnosi, pohvalil je tudi svojega trenerja: "Navdušen sem nad načinom dela, ki ga goji trener Simon Rožman, s katerim sva zgradila odličen odnos. Fantastično sem se ujel tudi z vsemi soigralci in ljudmi iz strokovnega štaba ter uprave."

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 26. krog



Nova Gorica:

ANKARAN HRVATINI - GORICA 0:2 (0:0)

Osuji 57., 83.



Ob 16.20:

MARIBOR - CELJE 1:1 (1:1)

Zahović 16.; Požeg Vancaš 25.



Ob 18.45:

RUDAR - ALUMINIJ



Nedelja ob 15.50:

KRŠKO - OLIMPIJA



Ob 19.00:

DOMŽALE - TRIGLAV

Lestvica: OLIMPIJA 25 18 5 2 47:11 59 DOMŽALE 24 15 4 5 54:20 49 MARIBOR 24 14 7 3 39:18 49 RUDAR 24 11 4 9 32:29 37 CELJE 24 10 6 8 40:32 36 GORICA 25 9 4 12 26:34 31 KRŠKO 23 7 5 11 30:40 26 ALUMINIJ 24 5 6 13 26:43 21 TRIGLAV 24 3 6 15 20:46 15 ANKARAN HRVATINI 25 2 7 16 20:61 13

