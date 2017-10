Prva liga: Ankaran Hrvatini - Krško 1:0

Zvečer derbi med Domžalami in Mariborom

28. oktober 2017 ob 12:41,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 13:27

Dravograd - MMC RTV SLO

Nogometaši Ankaran Hrvatinov in Krškega v Dravogradu ob 13.00 odpirajo 14. krog državnega nogometnega prvenstva, ki bo postregel kar z dvema derbijema.

V soboto zvečer bodo četrtouvrščene Domžale gostile drugi Maribor. Zdi se, da so Domžalčani prebrodili krizo, v katero so padli po lepih poletnih uspehih na evropski ravni.

V 180 minutah so rumeni dosegli kar devet zadetkov, po šestici v ankaranski mreži pa so se v taboru pokalnega prvaka po rezultatskem preobratu veselili tudi v Novi Gorici. Rumeni bodo skušali dobro predstavo prenesti tudi v obračun z državnim prvakom, ki je z zadnjih šestih gostovanj ob Kamniški Bistrici zgolj enkrat prinesel poln plen. Zdi se, da je Maribor, ki se je še tretjič uvrstil v Ligo prvakov, malo "zdelal" naporen ritem tekem od sredine julija naprej. V soboto bo še tekma med Triglavom in Celjem.

Nedelja pa prinaša derbi tretjega Rudarja in vodilne Olimpije, krog pa bosta zaključila Aluminij in Gorica.

NOGOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 14. krog



Danes ob 13.00:

ANKARAN HRVATINI - KRŠKO 1:0 (1:0)

Klapan 23./11-m



Ob 15.00:

TRIGLAV - CELJE



Ob 20.20:

DOMŽALE - MARIBOR



Nedelja ob 16.50:

RUDAR - OLIMPIJA



Ob 18.45:

ALUMINIJ - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 13 10 3 0 28:6 33 MARIBOR 13 9 4 0 22:8 31 RUDAR 13 7 1 5 17:13 22 DOMŽALE 13 5 4 4 29:15 19 GORICA 13 6 1 6 15:17 19 KRŠKO 13 4 3 6 20:25 15 ALUMINIJ 13 3 4 6 16:21 13 CELJE 13 2 6 5 13:18 12 TRIGLAV 13 1 5 7 11:25 8 ANKARAN HRVATINI 13 1 3 9 11:34 6

A. V.