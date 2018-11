Prva liga: Celje - Rudar 2:0

Maribor Olimpiji lahko pobegne na +6

Nogometaši Maribora, ki gostijo Krško, prednost na vrhu lestvice Prve lige pred Olimpijo lahko povišajo na šest točk, še predtem pa se bosta merita Celje in Rudar.

Vijoličasti imajo lepo priložnost, da si pred večnimi tekmeci iz Ljubljane, ki so v petek zvečer doma remizirali z Muro (2:2), potem ko so zapravili prednost dveh golov, povišajo na že občutnih šest točk.

"Trije tedni, ki so še ostali do konca, so izredno pomembni. Vemo, kako pestra bo pomlad, zato potrebujemo čim večjo zalogo točk in želimo nadaljevati v pozitivnem ritmu. Pred seboj imamo cilj, da bi serijo zmag povečali na tri, štiri, tudi na pet. To nam je dodaten motiv za to končnico, saj nam kljub zelo dobrim igram med prvenstvom ni uspelo zmagati več kot trikrat zapored. Ker smo v dobrem trenutku, gledam z optimizmom na zaključne tekme jesenskega dela," je pred zadnjo domačo tekmo v jesenskem delu povedal Darko Milanič.

Na drugi strani bo stalo Krško, ki se je medtem razšlo s trenerjem Alenom Šćulcem. Namesto njega bo ekipo vodil dozdajšnji pomočnik Radovan Karanović.

17. krog, sobota ob 14.45:

CELJE - RUDAR 2:0 (0:0)

Požeg Vancaš 56., Pungaršek 62.



Ob 17.00:

MARIBOR - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - DOMŽALE



Ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Odigrano v petek:

OLIMPIJA - MURA 2:2 (1:0)

8.800; Vombergar 40., Savić 68.; Horvat 89., 93.

Lestvica MARIBOR 16 11 3 2 47:14 36 OLIMPIJA 17 9 6 2 36:21 33 MURA 17 6 5 6 26:24 23 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 DOMŽALE 16 5 6 5 28:24 21 ALUMINIJ 16 6 3 7 24:25 21 CELJE 16 4 8 4 18:24 20 TRIGLAV 16 4 3 9 22:36 15 RUDAR 16 4 3 9 16:35 15 KRŠKO 16 2 6 8 12:23 12

