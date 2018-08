Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Med strelce se je vpisal tudi Andres Vombergar. Foto: www.alesfevzer.com Mura se je po dveh zaporednih porazih spet razveselila zmage, s 3:2 je bila boljša od Aluminija. Prvi mož tekme je bil Rok Sirk, ki je dosegel hat-trick. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Prva liga: Domžale - Olimpija 0:2 (2. polčas)

Ob 20.15 Maribor - Celje

26. avgust 2018 ob 17:49,

zadnji poseg: 26. avgust 2018 ob 19:44

Olimpija se v 6. krogu Prve Lige TS meri z Domžalami. Zmaje prvič vodi začasni trener Safet Hadžić. Zvečer pa bo na sporedu štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Spremljali ga boste lahko na TV SLO 2 in MMC-ju.

Tekma med Olimpijo in Domžalami se je začela ob 18.15. Olimpiji v ligi ne gre najbolje, saj je zmagala le enkrat, za vodilnim Mariborom zaostaja že osem točk. Domžalam gre nasprotno veliko bolje, zasedajo drugo mesto.

Hadžić je premešal začetno postavo. Stefan Savić, Nik Kapun in tudi novinec Joaquim Lupeta sedijo na klopi. V obrambi je Macky Bagnack, v napadu pa poleg Abassa Issaha še Andres Vombergar.

Kronaveter zadel že v peti minuti

Olimpija je bila v prvem polčasu podjetnejša v napadu, sprožila je pet strelov v okvir vrat, Domžale pa le enega, ko je poskus Agima Ibraimija izbil Aljaž Ivačič.

Zmaji so potrebovali manj kot pet minut, da so prišli v vodstvo. Po slabem posredovanju Daria Melnjaka in Gabra Dobrovoljca je žogo prevzel Rok Kronaveter, ki je imel prosto pot do gola, stekel je naprej, akcijo je kronal z golom.

Kronaveter je domžalska vrata ogrozil v 21. minuti, ko je prišel do neoviranega strela z glavo. Minuto pozneje so Domžalčani spet trepetali, ko je Matic Črnic sprejel dolgo podajo, prelisičil je vratarja Ajdina Mulalića in Tilna Klemenčiča, streljal je od daleč, žoga je pa je za las šla mimo okvirja vrat.

Olimpija je imela pobudo v napadu, nizala je priložnosti, drugi gol pa je padel v 26. minuti. Olimpija je napad z leve strani prenesla na desno, kjer je Issah takoj poslal predložek v kazenski prostor, tam pa se je odlično znašel Andres Vombergar, ki je žogo poslal v levi zgornji kot.

Drugi polčas mirnejši

Vombergar je takoj po vrnitvi na zelenico sprožil še en strel, blokirali so ga Domžalčani.

Domžale so do prve prave priložnosti v drugem polčasu prišli v 63. minuti. Do strela je le nekaj trenutkov po vstopu v igro prišel Matej Podlogar, obramba Olimpije je bila pazljiva.

Kronaveter je v 65. minuti lepo zaposlil kapetana Branka Ilića, ki je streljal z glavo, prav z glavo pa je žogo izbil Andraž Kirm.

Sirk na vrh lestvice strelcev

V uvodni tekmi nedeljskega dogajanja je Mura s 3:2 odpravila Aluminij. Za domače je trikrat zadel Rok Sirk, ki se je povzpel na vrh lestvice strelcev. Najprej je zadel že v sedmi minuti iz bližine, ko je unovčil podajo Luke Bobičanca z leve strani, nato pa še v 21. minuti, ko je z glavo žogo spravil v mrežo po podaji Nina Kouterja z desne strani. Pri tretjem golu je spet prišel do odbitka, žogo je spravil v mrežo.

Aluminij je zmanjšal zaostanek z dvema goloma v končnici. Najprej je z roba kazenskega prostora zadel Francesco Tahiraj, v zadnjih sekundah tekme pa se je med strelce vpisal še Marcel Kene, ki je lepo zadel pod prečko z 20 metrov.

Večerno tekmo med Mariborom in Celjem pa si boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Prva liga TS, 6. krog:

MURA - ALUMINIJ 3:2 (2:0)

1.200; Sirk 8., 21., 55.; Tahiraj 86., Kene 90.

Mura: Šafarić, Kous, Maruško, Peričić , Šturm , Kozar, Lorbek, Šušnjara (77./T. Horvat), Kouter (85./Maroša), Bobičanec, Sirk (70./Karničnik).

Aluminij: Janžekovič, Gliha, Grgić, Jakšić , L. Horvat, Kontek, Krajnc (80./Kene), Petrovič , Vrbanec (80./Marinšek), Tahiraj, Kidrič (63./Trdina).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

Ob 18.15:

DOMŽALE - OLIMPIJA 0:2 (0:2)

Kronaveter 5., Vombergar 26.

Domžale: Mulalić, Klemenčič, Ibraimi, Mujan, Kirm, Ibričić, Melnjak, Dobrovoljc, Gnezda Čerin, Vuk, Husmani.

Olimpija: Ivačič, Bagnack, Ilić, Maksimenko, Štiglec, Tomić, Brkić, Kronaveter, Črnic, Issah, Vombergar.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



Ob 20.15:

MARIBOR - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sreda ob 18.00:

RUDAR - GORICA

Tekma je bila v soboto preložena zaradi močnega deževja.

Odigrano v soboto:

KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:0)

500; Ristovski 86./11-m; Udovič 72.

RK: Tomić 50./Krško

LESTVICA MARIBOR 5 4 1 0 18:2 13 DOMŽALE 5 3 0 2 9:8 9 ALUMINIJ 6 3 0 3 13:13 9 MURA 6 2 2 2 11:8 8 GORICA 5 2 2 1 6:8 8 KRŠKO 6 1 4 1 4:5 7 TRIGLAV 6 1 3 2 7:11 6 OLIMPIJA 5 1 2 2 6:7 5 RUDAR 5 1 1 3 5:14 4 CELJE 5 0 3 2 7:10 3

