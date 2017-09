Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Ankarana se veselijo prve zmage med elito. Foto: www.alesfevzer.com Bede Amarachi Osuji je izenačil v Novi Gorici. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Maribor trpel v Kidričevem, a se naposled le izvlekel Dodaj v

Prva liga: Gorica - Krško 2:1

Ob 20.20 Celje gosti Olimpijo

23. september 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 23. september 2017 ob 17:36

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Ankaran Hrvatinov so v prvi sobotni tekmi 10. kroga državnega prvenstva s 3:1 premagali Triglav v gosteh in ga tako pahnili na zadnje mesto.

Ankaran se je tako veselil prve zmage med elito. Gostje so v Kranju povedli v 25. minuti. Tim Vodeb je žogo iz avta vrgel globoko v domači kazenski prostor, kjer je z glavo zadel Emir Burkić.

Domači so izenačili v 41. minuti. Johan Chinwendu Nkama je po mnenju sodnika Slavka Vinčića v kazenskem prostoru spotaknil Mateja Poplatnika, kar je pomenilo enajstmetrovko. Zanesljivo jo je izvedel Poplatnik sam.

Cerovec in avtogol Zeca zapečatila usodo domačih

Odločitev o zmagovalcu je padla v 62. minuti, ko je Vodeb žogo podal za hrbet domače obrambe, kamor je stekel Vinko Cerovec in nato žogo mimo Elvisa Džafića poslal v mrežo. Domači so jalovo poskušali izenačiti. Vseh njihovih upov je bilo konec v 85. minuti Timotej Mate je streljal s 15 metrov malce z desne strani, žoga je vmes zadela Davida Zeca, spremenila smer in končala v mreži domačih.

Krško povedlo in zapravilo še enajstmetrovko

V drugi sobotni tekmi se od 16.00 naprej merita Gorica in Krško. Gostje so pobudo na začetku tekme kronali v 6. minuti, ko je po podaji Tončija Mujana iz kota žogo na drugi vratnici v mrežo pospravili Leo Ejup. Krčani so imeli malo kasneje še eno veliko priložnost, a je vratar Grega Sorčan ubranil "zicer" Marinu Jurini. In kdor ne da, dobi. Gorica je v 21. minuti izenačila. Po akciji Matije Škarabota in Leona Mariniča je žoga približno enajst metrov stran od vrat prišla do Bedeja Osujija, ki jo je pospravil pod prečko. Krško si je tik pred koncem polčasa priigralo še enajstmetrovko, a je Tonči Mujan zgrešil okvir vrat.

Po odmoru je sledila izenačena igra med obema kazenskima prostoroma. V 73. minuti pa vodstvo Gorice. Rifet Kapić je s kakšnih 20 metrov mojstrsko meril in s pomočjo vratnice matiral Marka Zalokarja.

Do tega kroga vodilna Olimpija bo od 20.20 naprej gostovala v Celju.

Že v petek je Maribor z 2:3 slavil v Kidričevem, v nedeljo pa bo še srečanje Domžale - Rudar.



10. krog

Danes ob 16.00:

GORICA - KRŠKO 2:1 (1:1)

Osuji 21., Kapić 73.; Ejup 6.

Tonči Mujan je v 44. minuti zapravil enajstmetrovko.

Ob 20.20:

CELJE - OLIMPIJA

TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI 1:3 (1:1)

450; Poplatnik 40./11-m; Burkić 25., Cerovec 62., Zec 85./ag

Triglav: Džafić, Šmit , Arh Česen, Zec, Krcić , Tijanić (76./Pušnik), Bukara (65./Kuhar), Robnik , Poplatnik, Kopač, Žurga (67./Majcen).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Primc, Burkić, Pahor, Badžim, Gliha , Nkama , Klapan, Vodeb (90./Karamatić), Cerovec, Meledje (80./Mate).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)







Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - RUDAR



Odigrano v petek:

ALUMINIJ - MARIBOR 2:3 (1:0)

1.500; Tahiraj 15., Nunić 69.; Ahmedi 65., Billong 74., Hotić 89.

RK: Einbrom 82./Maribor

Lestvica: MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 OLIMPIJA 9 7 2 0 21:4 23 GORICA 9 4 1 4 9:10 13 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 9 3 3 3 19:12 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 ALUMINIJ 10 2 4 4 13:16 10 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 ANKARAN HRVATINI 10 1 3 6 11:24 6 TRIGLAV 10 0 4 6 8:21 4

M. R.