Prva liga: Gorica - Triglav 0:0

Mariborčani gostujejo v Krškem

4. november 2017 ob 11:16,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 12:56

Nova Gorica,Kidričevo,Krško - MMC RTV SLO

V soboto so v 15. krogu Prve lige na sporedu tri srečanja. Najprej nogometaši Gorice gostijo Triglav, nato v Kidričevo prihajajo Domžale, zvečer pa se bosta pomerila še Krško in Maribor.

Po štirih zaporednih zmagah so zdaj Goričani v seriji, ko se je že trikrat zgodilo, da je porazu sledila zmaga. Triglav v Novi Gorici na 12 tekmah še ni slavil. V tej sezoni je proti vrsti Mirana Srebrniča klonil že trikrat, saj so Goričani dobili tudi oba dvoboja v četrtfinalu pokala. Kranjčani so sicer klonili na zadnjih dveh tekmah Prve lige.

Aluminij gosti Domžale, ki jih v Prvi ligi še ni premagal. Domžalčani so na devetih medsebojnih dvobojih slavili šestkrat. Poleti je bilo ob Kamniški Bistrici 2:2, ko je gostom po zaostanku z 2:0 uspel preobrat za točko.

Mariborčani bodo zvečer gostovali v Krškem. Krčani vijoličastih na devetih medsebojnih obračunih še niso premagali. Aktualni državni prvaki v tej sezoni še niso izgubili. Prvi medsebojni dvoboj s Krškim so v tej sezoni v Ljudskem vrtu dobili s 3:2, potem ko je v 96. minuti za tri točke zadel Aleks Pihler.

Celjani so že v petek doma z 2:1 odpravili Rudar, 15. krog pa se bo sklenil v Stožicah, kjer bo v nedeljo Olimpija gostila Ankaran.

15. krog, sobota ob 13.00:

GORICA - TRIGLAV 0:0 (-:-)

Gorica: Sorčan, Curk, Kavčič, Lipušček, Škarabot, Humar, Grudina, Žigon, Osuji, Kapić, Nwabueze.

Triglav: Džafić, Kuhar, Zec, Suljević, Česen, Vujčić, Udovič, Tijanić, Robnik, Poplatnik, Podlogar.

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

Ob 15.00:

ALUMINIJ - DOMŽALE



Ob 20.20:

KRŠKO - MARIBOR



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI

Odigrano v petek:

CELJE - RUDAR 2:1 (2:0)

400; Dangubić 35., 38.; Junuzović 82.

Lestvica OLIMPIJA 14 10 4 0 28:6 34 MARIBOR 14 10 4 0 23:8 34 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 GORICA 14 7 1 6 18:17 22 DOMŽALE 14 5 4 5 29:16 19 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 14 4 4 6 21:26 16 ALUMINIJ 14 3 4 7 16:24 13 TRIGLAV 14 1 5 8 11:27 8 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

T. J.