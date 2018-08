Prva liga: Gorica - Triglav

Krško do točke v Velenju

6. avgust 2018 ob 18:00,

Velenje - MMC RTV SLO

V 3. krogu Prve lige sta na sporedu še dve tekmi. Rudar je osvojil prvo točko v letošnji sezoni, potem ko je remiziral s Krškim (1:1). Gorica se meri s Triglavom.

Knapi so se v Bukarešti poslovili od evropskih bojev, nekdaj sloviti Steaui pa je pripadel tudi drugi obračun. V romunski prestolnici so v velenjski mreži končali štirje zadetki, evropski prvak iz leta 1986 je napredoval s skupnim izidom 6:0.

Da Silva kronal boljšo igro Krškega

Prvi polčas v Velenju ni navdušil navijačev. Boljši tekmec so bili Krčani, ki so v 24. minuti tudi povedli, potem ko je Marco Da Silva s prostega strela z roba kazenskega prostora malce z desne strani žogo poslal v oddaljeno stran Rudarjevega gola. Gostje so imeli lepo priložnost tudi v 37. minuti, ko je s 15 metrov streljal Luka Volarič in zadel vratnico. Gostitelji v tem delu praktično niti enkrat niso resno ogrozili Marka Zalokarja, še najbolj nevarno je bilo v 37. minuti, ko je Djair Parfitt-Williams iz bližine žogo poslal mimo desne vratnice.

Tučić izenačil z glavo

Rudar je izenačil v 54. minuti. Robert Pušaver je podal z desne strani, Milan Tučić pa je z glavo žogo podaljšal v mrežo Krškega. Gostje so znova zagrozili v 62. minuti, ko se je žoga malce odbijala v kazenskem prostoru in po poskusu Milana Ristovskega končala mimo vrat.

Krčani so bili nevarni tudi v 68. minuti, ko je Sandi Ogrinec stekel v protinapad, na koncu pa bil po dvoboju z Malnarjem premalo natančen. Na drugi strani je Dominik Radić v 73. minuti streljal prešibko in preveč po sredini, da bi lahko ukanil Zalokarja. V 80. minuti je pred vrati Rudarja žogo zgrešil neovirani Nikola Mandić, Da Silva pa je v 85. minuti močno sprožil od daleč, Malnar pa je žogo odbil. Na drugi strani je ob koncu tekme posredoval tudi Zalokar po poskusu Radića z glavo, tako da je ostalo pri 1:1.

3. krog:

RUDAR - KRŠKO 1:1 (0:1)

Tučić 53.; Da Silva 25.

Rudar: Malnar, Kašnik, Vasiljević, Tomašević, Pušaver, Muić (46./Šantek), Kamara (38./Solomun), Parfitt-Williams (67./Pišek), Bolha, Tučić, Radić.



Krško: Zalokar, Štefulj, Brekalo, Kulinitš, Hing-Glover, Da Silva, Ogrinec (79./Kovačič), Srečković, Volarič, Ristovski (69./Božič), Vekić (59./Mandić).

Sodnik: David Šmajc (Predoslje)





Ob 20.00:

GORICA - TRIGLAV 0:0 (-:-)

Gorica: Sorčan, Hodžić, Tomiček, Lipušček, Celcer, Grudina, Kolenc, Marinič, Kotnik, Osuji, Filipović

Triglav: Curanović, Kumer, Kuhar, Alič, Tijanić, Mlakar, Majcen, Kryeziu, Elsner, Žurga, Udovič

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)



Odigrano v nedeljo:

ALUMINIJ - MARIBOR 2:5 (0:1)

1.500; Vrbanec 76./11-m, Petrović 93.; Mešanović 31., 52., 84., Dervišević 62./11-m, Mlakar 91.

RK: Grgić 62./Aluminij

MURA - DOMŽALE 5:1 (2:0)

3.000; Kous 6., Kouter 38., 77., Šušnjara 60., 72.; Mujan 68.

RK: Klemenčič 29./Domžale

Milić (Domžale) je v 30. minuti Bobičancu ubranil enajstmetrovko.



OLIMPIJA - CELJE 2:2 (2:1)

1.500; Kapun 7., Savić 14.; Lupeta 31., Požeg Vancaš 56.

Lestvica: MARIBOR 3 2 1 0 10:2 7 ALUMINIJ 3 2 0 1 7:7 6 DOMŽALE 3 2 0 1 6:6 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 CELJE 3 0 2 1 5:6 2 OLIMPIJA 3 0 2 1 2:4 2 KRŠKO 3 0 2 1 1:3 2 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1

RUDAR 3 0 1 2 2:9 1

A. G.