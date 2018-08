Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Krško je na prvenstveni lestvici pred Triglavom. Foto: Reuters Rudar ni dobro začel sezone, po petih krogih ima le štiri točke. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Prva liga: Krško - Triglav 1:1

Nedeljski štajerski derbi v prenosu na TV SLO 2

25. avgust 2018 ob 17:23,

zadnji poseg: 25. avgust 2018 ob 21:45

Velenje - MMC RTV SLO

Tekma 6. kroga slovenskega nogometnega prvenstva med Rudarjem in Gorico je zaradi obilnega dežja prestavljena. Trenutno poteka tekma med Krškim in Triglavom.

Prvi polčas je bil izenačen, Krško je dvakrat streljalo v okvir vrat, Triglav pa ni sprožil strela v okvir vrat.

Prvi zadetek je padel šele v drugem polčasu. V 72. minuti so povedli Triglavani - do odbitka je prišel Gašper Udovič, streljal je v desni spodnji kot in zatresel mrežo gostiteljev (0:1).

Krško je uspelo izenačiti v 86. minuti iz 11-metrovke, z bele točke je zadel Milan Ristovski.

Prvi predviden dvoboj, med Rudarjem in Gorico, pa so odpovedali, saj igrišče na stadionu Ob jezeru ni primerno za prvoligaški nogomet, zato so dvoboj prestavili na sredo, 29. avgusta.

Razburljivejše bo nedeljsko dogajanje, ko bo na sporedu tudi štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Prenos bo na TV SLO 2.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 6. krog

Danes ob 20.00:

KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:0)

Udovič 72.



Nedelja ob 14.30:

MURA - ALUMINIJ



Ob 18.15:

DOMŽALE - OLIMPIJA



Ob 20.15:

MARIBOR - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sreda, 29. avgusta:

RUDAR - GORICA

Lestvica: MARIBOR 5 4 1 0 18:2 13 ALUMINIJ 5 3 0 2 11:10 9 DOMŽALE 5 3 0 2 9:8 9 GORICA 5 2 2 1 6:8 8 KRŠKO 5 1 3 1 3:4 6 MURA 5 1 2 2 8:6 5 OLIMPIJA 5 1 2 2 6:7 5 TRIGLAV 5 1 2 2 6:10 5 RUDAR 5 1 1 3 5:14 4 CELJE 5 0 3 2 7:10 3

