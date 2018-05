Prva liga: Maribor - Ankaran Hrvatini 4:1

V soboto še dvoboj Krško - Rudar

5. maj 2018 ob 12:20,

zadnji poseg: 5. maj 2018 ob 18:13

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora v uvodni tekmi 31. kroga državnega prvenstva gostijo predzadnjo ekipo na lestvici Ankaran Hrvatine. Vodilna Olimpija se bo v nedeljo pomerila z zadnjim Triglavom.

Maribor Ankaran, ki se bori za obstanek v prvoligaški druščini, čeprav je bila v četrtek zavrnjena njegova vloga za pridobitev licence za naslednjo sezono, pričakuje na krilih niza šestih zaporednih zmag. Vse tri medsebojne tekme v tej sezoni so dobili vijoličasti, skupno razmerje v golih pa je 9:1.

Nkama ni izkoristil "darila" Handanovića

Ankaran bi lahko nepričakovano povedel že v prvi minuti. Potem ko je Jasmin Handanović slabo izbil žogo po povratni podaji Marka Šulerja, je ta prišla do Johana Nkame, ki pa jo je z nekaj metrov poslal čez vrata.

Ivković načel mrežo Ankarana

In kdor ne da, dobi. V 7. minuti je Amir Dervišević podal iz kota, Marcos Tavares je ustrelil z glavo, Primož Bužan je ubranil njegov poskus, a se je žoga odbila do Saše Ivkovića, ki jo ej z nekaj metrov poslal pod prečko.

Hotić zadel desni zgornji kot Bužana

Občutno boljši Maribor je v 23. minuti povišal vodstvo. Dervišević je spet podal iz kota, gostje so žogo odbili do roba kazenskega prostora, kjer jo je Dino Hotić z levico poslal v desni zgornji kot nemočnega Bužana.

Santos zadel za priključek

Ankaran je v 38. minuti znižal zaostanek. Felipe Santos je ustrelil z roba kazenskega prostora z desne strani, žoga je oplazila Mitjo Vilerja, se pred Handanovićem še odbila, nato pa mu pod telesom ušla v mrežo. Mariborski vratar bi lahko posredoval bolje.

Zahović in Tavares rešila dvome o zmagovalcu

Vijoličasti so v drugem delu hitro razblinili vse dvome o zmagovalcu. Najprej je Luka Zahović po podaji Amirja Derviševića s prostega strela žogo z glavo poslal pod prečko, nato pa je s težkega položaja zadel še Marcos Tavares, ki je ob branilcu na hrbtu podstavil nogo in žogo po podaji Pihlerja poslal za desno vratnico Bužana v mrežo.

Olimpija se bo s Triglavom v Stožicah pomerila v nedeljo ob 16.50. Pred tem bodo Domžalčani, ki za zmaji zaostajajo šest točk, gostovali v Novi Gorici, krog pa bosta sklenila Celje in Aluminij.

31. KROG

Danes ob 16.50:

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI 4:1 (2:1)

Ivković 7., Hotić 24., Zahović 50., Tavares 55.; Santos 38.

Ob 19.00:

KRŠKO - RUDAR



Nedelja ob 13.00:

GORICA - DOMŽALE



Ob 16.50:

OLIMPIJA - TRIGLAV



Ob 19.00:

CELJE - ALUMINIJ

Lestvica OLIMPIJA 30 20 8 2 52:13 68 MARIBOR 30 20 7 3 60:22 67 DOMŽALE 30 19 5 6 67:23 62 RUDAR 30 13 4 13 43:43 43 CELJE 30 12 7 11 50:41 43 GORICA 30 11 5 14 31:41 38 KRŠKO 30 8 6 16 33:53 30 ALUMINIJ 30 6 8 16 32:54 26 ANKARAN HRVATINI 30 4 9 17 29:72 21 TRIGLAV 30 4 7 19 25:60 19

T. J., A. V.