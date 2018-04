Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Luka Zahović je v izjemni strelski formi. Foto: www.alesfevzer.com Maribor je temelje za zmago postavil v prvem polčasu, v drugem polčasu so imeli sicer več priložnosti, a mreže niso uspeli zatresti. Foto: www.alesfevzer.com Državno prvenstvo v nogometu bo napeto do konca. Olimpija ima trenutno 64 točk, Maribor 61 in Domžale 59. Domžale poraza ne poznajo od 28. oktobra, ko jih je v Domžalah premagal Maribor (0:1). Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Maribor lahko že v soboto na vrhu ujame Olimpijo Dodaj v

Prva liga: Maribor je ujel Olimpijo; Celje - Domžale 0:0

Olimpija jutri proti Gorici

28. april 2018 ob 14:42,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 19:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Maribor nadaljuje zmagoviti niz, v Ljudskem vrtu je pred 4.000 gledalci padel Triglav (2:1). Z novimi tremi točkami so aktualni prvaki na vrhu lestvice ujeli večne tekmece, Olimpijo. Zanimiv bo tudi obračun med Celjem in Domžalami.

Po krizi na začetku spomladanskega dela so slovenski prvaki v zadnjih krogih znova našli zmagovito formulo, dva izmed ključnih mož za preporod vijoličastih sta Jan Mlakar in Luka Zahović, oba pa sta tekmo proti Triglavu končala predčasno zaradi poškodb. Pri Mariboru so danes manjkali tudi kaznovani Jasmin Handanović in Mitja Viler ter poškodovani Marko Šuler.

Varovanci Darka Milaniča so do pete zaporedne zmage prišli težje od pričakovanj. Zadnjeuvrščena ekipa je celo povedla v Ljudskem vrtu, a so gostitelji do konca prvega polčasa uspeli priti do preobrata, zanj pa je zaslužen Zahović.

Mariborčani so kot izraziti favoriti dvoboj v Ljudskem vrtu začeli slabo, v 24. minuti pa je Triglav povedel prek Mateja Poplatnika, ki se je po podaji z desne strani, odlično znašel v kazenskem prostoru, zadel je z glavo (0:1). Mariborčani so pri prvi pravi akciji takoj zatresli mrežo in izenačili (1:1), Martin Kramarič je natančno podal Zahoviću, ta pa je z glavo matiral vratarja Triglava. Zahović je izjemno strelsko formo potrdil nekaj minut pozneje, ko je zadel še enkrat (2:1). To je deseti gol Zahovića v prvenstvu, vse je dosegel v spomladanskem delu.

Ankaran do pomembnih točk

Uvodno tekmo 29. kroga sta odigrala Ankaran in Rudar, že v prvem polčasu pa so gledalci videli kar pet golov. Ankaran je vodil s 3:0, do odhoda na odmor pa so gostje uspeli dvakrat zatresti mrežo (3:2).

Ankaran je povedel v osmi minuti, zadel je Vedran Gerc, v 20. minuti pa je Tim Vodeb s škarjicami zadel z okoli desetih metrov, devet minut pozneje pa se je med strelce vpisal še Felipe Santos. Tik pred koncem polčasa so gostje znižali zaostanek, najprej je Milan Tučić sprožil močan strel z osmih metrov (3:1), končni izid pa je postavila Dominik Radić. Drugi polčas je bil manj razburljiv.

Ankarančani so presenetljivo slavili, prišli so do pomembenih točk v boju za izognitev izpadu v drugo ligo oziroma desetemu mestu, ki ga trenutno zaseda kranjski Triglav.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 29. krog

ANKARAN HRVATINI - RUDAR 3:2 (3:2)

Gerc 8., Vodeb 20., Santos 29.; Tučić 41., Radić 45.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha (54./Suljić), Pahor , Badžim , Humar , Vodeb (46./Mate), Nkama, Romero, Santos (77./Soldo), Delgado, Gerc.

Rudar: Pridigar, Pišek, Kašnik (45./Šehić), Tomašević, Pušaver, Bolha, Bijol, Tučuić, Novak (71./Antonov), Parfitt-Williams (60./Šimunac), Radić.



MARIBOR - TRIGLAV 2:1 (2:1)

Zahović 31., 35.; Poplatnik 24.

RK: Ivković 64./Maribor

Maribor: Cotman, Kolmanič, Ivković , Rajčević, Milec, Dervišević, Pihler, Hotić, Kramarič (82./Mešanović), Mlakar (37./Tavares), Zahović (67./Uskoković).

Triglav: Džafić, Zec, D. Kryeziu, Bojić , E. Kryeziu (72./Bukara), Mlakar, Tijanić, Pušnik (56./Robnik ), Kuhar, Majcen , Poplatnik (57./Vokić).

Ob 19.00:

CELJE - DOMŽALE

Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA

Ob 19.00:

KRŠKO - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 28 19 7 2 50:13 64 MARIBOR 29 19 7 3 57:21 64 DOMŽALE 28 18 5 5 62:21 59 RUDAR 29 13 4 11 42:40 43 CELJE 28 11 7 10 48:37 40 GORICA 28 10 4 14 28:41 34 KRŠKO 28 8 6 14 32:49 30 ALUMINIJ 28 5 8 15 30:51 23 ANKARAN HRVATINI 29 4 9 16 29:68 21 TRIGLAV 29 3 7 19 23:60 16

T. O., D. S.