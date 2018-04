Bizjak v 92. minuti zadel za točko Domžal v Stožicah

Celjani napolnili mrežo Krškega

14. april 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 18:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši vodilne Olimpije so v derbiju 27. kroga državnega prvenstva remizirali (1:1) z Domžalami, ki so si točko priigrale z zadetkom Lovra Bizjaka v 92. minuti.

Olimpija je sijajno odprla tekmo, saj je povedla že v 5. minuti. Po podaji Dina Štigleca je Jason Davidson z leve strani kazenskega prostora povratno podal v sredino, kamor je vtekel osamljeni Ricardo Alves in z okoli enajstih metrov žogo po tleh poslal za hrbet Ajdina Mulalića.

Husmani namučil Ivačiča

Takoj v naslednjem napadu je z glavo dobro meril Zeni Husmani, tako da je Aljaž Ivačič žogo s skrajnimi močmi odbil čez prečko. Nadaljevanje je postreglo s trdo bitko na sredini igrišča, Domžalčani so imeli pobudo, a niso uspeli resneje ogroziti vrat Ivačiča. V 31. minuti je po nespretnosti Ivačiča do strela z nekaj metrov prišel Senijad Ibričić, a je žogo poslal čez vrata.

Alves zadel prečko

V 35. minuti je Alves silovito udaril žogo s približno 25 metrov in stresel okvir vrat. V izdihljajih prvega polčasa je do priložnosti z nekaj metrov prišel še Dario Ćanadžija, a je bil Mulalič na mestu. Statistika: posest žoge 63:37 za Domžale, skupaj streli 6:6, v okvir vrat 2:2.

Domžale so imele tudi v nadaljevanju pobudo, a je Olimpija nevtralizirala njihove napade. V 75. minuti je po podaji Ibričića iz kota z glavo na daljši vratnici streljal Nicholson, a je meril naravnost v vratarja Ivačiča. Domžale so v končnici vse sile vrgel v napad, medtem ko je Olimpija branila minimalno prednost. V 90. minuti je do izjemne priložnosti prišel Da

V mreži Krškega odjeknila celjska petarda

V prvi tekmi dneva so Celjani gladko opravili s Krškim (5:0). Že v 3. minuti je mrežo gostov načel Jan Andrejašič, potem ko je bil na pravem mestu po obrambi Marka Zalokarja. Domači so vodstvo povišali v 34. minuti, ko je Lovro Cvek lepo vtekel na globinsko podajo, nato pa z diagonalnim strelom po tleh matiral gostujočega vratarja, kar je bil izid polčasa. Celjani so v 47. minuti dosegli tretji gol. Rudi Požeg Vancaš je bil prehiter za gostujočo obrambo, tako da je sam prišel pred Zalokarja in ga rutinirano premagal. Krško je bilo razbito. Kljub visokemu vodstvu Celje ni popuščalo. V 72. minuti je Amadej Brecl z roba kazenskega prostora zadel za 4:0, piko na i pa je v 82. minuti postavil Dario Vizinger.

Vijoličasti bodo v nedeljo gostovali v Novi Gorici. 27. krog prinaša še tekmi Triglav - Rudar in Aluminij - Ankaran Hrvatini.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 27. krog



OLIMPIJA - DOMŽALE 1:1 (1:0)

5.000; Alves 5.; Bizjak 92.

Olimpija: Ivačič, Apau, Uremović, Zarifović, Štiglec, Tomić, Miškić , Ćanadžija, Alves (82./Kapun), Davidson , Abass (86./Vombergar).

Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani (83./Žužek), Ibraimi , Ibričić , Vetrih (77./Franjić), Hodžić (58./Nicholson), Bizjak.

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)

CELJE - KRŠKO 5:0 (2:0)

350; Andrejašić 3., Cvek 34., Požeg Vancaš 47., Brecl 72., Vizinger 82.

Celje: Jurhar, Andrejašič , Stojinović (73./Predragović ), Džinić, Brecl, Pišek (52./Žinko), Cvek, Požeg Vancaš, Pungaršek , Lupeta (56./Kerin), Vizinger.

Krško: Zalokar, Gorenc, Ejup , Kulinitš, Krajcer, Da Silva (52./Ogrinec), Volarič, Kovačič , Šturm (66./Vidović), Vekić, Škrbić (37./Mandić ).

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)

Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - RUDAR



Ob 16.55:

GORICA - MARIBOR



Ob 18.45:

ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI

Lestvica: OLIMPIJA 27 19 6 2 49:12 63 MARIBOR 26 16 7 3 47:20 55 DOMŽALE 26 16 5 5 58:21 53 RUDAR 26 12 4 10 38:34 40 CELJE 26 11 6 9 47:35 39 GORICA 25 9 4 12 26:34 31 KRŠKO 25 7 5 13 30:46 26 ALUMINIJ 25 5 6 14 28:47 21 ANKARAN HRVATINI 26 3 7 16 23:63 16 TRIGLAV 26 3 6 17 20:54 15

R. K., A. V.