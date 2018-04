Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 30 glasov Ocenite to novico! Vratar Gorice Grega Sorčan je v Stožicah odbil vse poskuse Olimpije in je junak srečanja (0:0). Foto: BoBo Gorica je v Stožicah prišla do velike točke. Foto: BoBo Olimpija je doživela nov remi. Foto: BoBo V Stožicah se je zbralo 3.000 gledalcev. Foto: BoBo Sorodne novice Maribor ujel Olimpijo, po pol leta poraz Domžal Dodaj v

Izjemni Sorčan zaklenil vrata v Stožicah - Olimpija le še točko pred Mariborom

29. april 2018 ob 16:44,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Olimpiji kljub številnim priložnostim ni uspelo zatresti mreže Gorice v Stožicah (0:0), slavje pa jim je preprečil izjemni goriški vratar Grega Sorčan. Olimpijo in Maribor zdaj loči le točka.

Vijoličasti so še pred enim mesecem zaostajali za deset točk, po njihovih uspešnih predstavah in po treh zaporednih remijih Olimpije pa večne tekmece loči le še točka. Prvenstvo bo tako napeto vse do konca.

Olimpija je izvajala pritisk skozi celotno srečanje, imela je terensko premoč (69:31), izvedla je 24 strelov na gol (Gorica le enega), a v vodstvo ji ni uspelo priti.

Sorčan ubranil 11-m

Za to je najzaslužnejši Sorčan, ki je v 36. minuti ubranil enajstmetrovko. Rok Kronavater je izvedel 11-m, a je Sorčan njegov strel odbil. Najstrožjo kazen je sicer zmajem priboril Issah Abass, potem ko se je znašel na tleh po slabem posredovanju Mattea Tomička v kazenskem prostoru.

Veliko priložnost je v 12. minuti zapravil tudi Issah, ki se je po lepi podaji Tomislava Tomića znašel v kazenskem prostoru pri neoviranem strelu, tudi takrat je izvrstno posredoval Sorčan. Ta je preprečil veselje tudi Dinu Štiglecu v deseti in Kronavetru v 13. minuti.

Domači so imeli na voljo tudi dva prosta strela s približno 20 metrov, prvega je v 23. minuti izvedel Ricardo Alves, drugega pa v 44. Kronaveter, oba pa sta merila le nekaj centimetrov previsoko.

Sorčan ubranil vse, kar se je ubraniti dalo

Olimpija je bila po premoru še naprej napadalna, po podaji iz kota je strel Filipa Uremovića z glavo za malenkost šel mimo desne vratnice. Poskusil je tudi Ricardo Alves, a je bil na mestu razpoloženi Sorčan. V 57. minuti je Issah zapravil obetaven protinapad z nenatančnim strelom z leve stran.

Kronaveter poskušal, Sorčan branil

Sorčan je v 71. minuti mojstrsko ubranil odličen strel Kronavetra z vrha kazenskega prostora. Kronaveter je bil malce premalo natančen še v 76. minuti, ko je bil neoviran pri strelu iz bližine, tri minute pozneje je zgrešil še Danijel Miškić, v 84. minuti pa z glavo še Leon Benko. Goriški junak Sorčan je v 87. minuti pokazal še enkrat ves svoj talent, ko je ubranil poskus Andresa Vombergarja z glavo. V drugi minuti sodniškega dodatka je iz prve sprožil znova Kronaveter, Sorčan pa je žogo brez večjih težav ukrotil.

29. krog:

OLIMPIJA - GORICA 0:0

3.000; Kronaveter (Olimpija) je v 36. minuti zapravil 11-m. Sorčan je njegov strel odbil.

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau (58./Savić), Miškić, Tomić, Kronaveter, Alves (85./Vombergar), Čanađija , Issah (65./Benko).

Gorica: Sorčan, Celcer, Kavčič , Tomiček, Gregorič, Kolenc, Tešija, Humar (83./Šantek), Osuji , Marinič (61./Nagode), Smajlagić (58./Gulič).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)





Ob 19.00:

KRŠKO - ALUMINIJ 1:2 (1:2)

Kulinits 17.; Horvat 7., Kidrič 38.

Odigrano v soboto:

MARIBOR - TRIGLAV 2:1 (2:1)

4.000; Zahović 31., 35.; Poplatnik 24.

RK: Ivković 64./Maribor



CELJE - DOMŽALE 2:1 (2:0)

875; Požeg Vancaš 29., Cvek 41.; Nicholson 64. RK: Mulalić 93./Domžale



ANKARAN HRVATINI - RUDAR 3:2 (3:2)

50; Gerc 8., Vodeb 20., Santos 29.; Tučić 41., Radić 45.

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA OLIMPIJA 29 19 8 2 50:13 65 MARIBOR 29 19 7 3 57:21 64 DOMŽALE 29 18 5 6 63:23 59 RUDAR 29 13 4 12 42:40 43 CELJE 29 12 7 10 50:38 43 GORICA 29 10 5 14 28:41 35 KRŠKO 28 8 6 14 32:49 30 ALUMINIJ 28 5 8 15 30:51 23 ANKARAN HRVATINI 29 4 9 16 29:68 21 TRIGLAV 29 3 7 19 23:60 16

