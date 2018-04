Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Domžalčani so v prvenstvu neporaženi več kot pet mesecev. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v

Domžale z deseto zaporedno zmago prehitele Maribor

Rudar v tej sezoni dvakrat premagal Domžale

4. april 2018 ob 13:14,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 17:01

Velenje - MMC RTV SLO

Najdaljši zmagoviti niz v slovenskem nogometnem prvenstvu imajo Domžalčani, ki so dobili že zadnjih deset tekem. V sredo so jim morali premoč priznati nogometaši Rudarja, v Velenju je bilo 1:4.

Velenjčani so bili sicer neugoden nasprotnik za varovance Simona Rožmana, saj so v tej sezoni dobili dve medsebojni tekmi. V uvodnem krogu je bilo 2:1, konec septembra pa je Rudar v Domžalah slavil z golom Johna Maryja. Tokrat Domžalčani ničesar niso prepustili naključju, že v 3. minuti jih je v vodstvo popeljal Agim Ibraimi, do konca tekme so domačega vratarja Marka Pridigarja premagali še trikrat.

Domžale so zadnji poraz utrpele 28. oktobra lani, ko jih je ugnal Maribor.

Prva liga TS, preložena tekma:

RUDAR - DOMŽALE 1:4 (0:2)

Parfitt-Williams 60.; Ibraimi 3., 74., Bizjak 19., Vetrih 47.

Rudar: Pridigar, Ćoralić, Tomašević, Al-Quarishi (77./Vasiljević), Pušaver, Bolha, Šehić, Črnčič (60./Parfitt-Williams), Trifković, Radić, Šimunac (52./Novak).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Kirm, Vetrih, Ibričić (62./Hodžić), Ibraimi (84./Gnezda Čerin), Bizjak (78./Nicholson).

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Lestvica: OLIMPIJA 25 18 5 2 47:11 59 DOMŽALE 24 15 4 5 54:20 49 MARIBOR 24 14 7 3 39:18 49 RUDAR 24 11 4 9 32:29 37 CELJE 24 10 6 8 40:32 36 GORICA 24 8 4 12 24:34 28 KRŠKO 23 7 5 11 30:40 26 ALUMINIJ 24 5 6 13 26:43 21 TRIGLAV 24 3 6 15 20:46 15 ANKARAN HRVATINI 24 2 7 15 20:59 13

R. K.