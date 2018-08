Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dominik Radić in soigralci lovijo prve točke v letošnji sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Prva liga: Rudar - Krško 0:1

Gorica bo gostila Triglav

6. avgust 2018 ob 18:00,

Velenje - MMC RTV SLO

V 3. krogu Prve lige sta na sporedu še dve tekmi. Rudar se meri s Krškim, zvečer bo Gorica gostila Triglav.

Knapi so se v Bukarešti poslovili od evropskih bojev, nekdaj sloviti Steaui pa je pripadel tudi drugi obračun. V romunski prestolnici so v velenjski mreži končali štirje zadetki, evropski prvak iz leta 1986 je napredoval s skupnim izidom 6:0, Velenjčani pa lahko zdaj misli usmerijo v domače preizkušnje. Rudar bo v spopadu s Posavci lovil prvo točko sezone, potem ko so zeleno-črni izgubili tako z Mariborom kot Domžalami.

Krčani se niso dokopali do skalpa Olimpije, a je tudi neodločen izid v spopadu z državnim in pokalnim prvakom poskrbel za dodatno spodbudo mladih varovancev Alena Ščulca. Krško je še edina ekipa prvenstva, ki ni uspela streti obrambe nasprotnika.

3. krog, danes ob 18.00:

RUDAR - KRŠKO 0:1 (-:-)

Da Silva 25.

Sodnik: David Šmajc (Predoslje)



Ob 20.00:

GORICA - TRIGLAV



Odigrano v nedeljo:

ALUMINIJ - MARIBOR 2:5 (0:1)

1.500; Vrbanec 76./11-m, Petrović 93.; Mešanović 31., 52., 84., Dervišević 62./11-m, Mlakar 91.

RK: Grgić 62./Aluminij

MURA - DOMŽALE 5:1 (2:0)

3.000; Kous 6., Kouter 38., 77., Šušnjara 60., 72.; Mujan 68.

RK: Klemenčič 29./Domžale

Milić (Domžale) je v 30. minuti Bobičancu ubranil enajstmetrovko.



OLIMPIJA - CELJE 2:2 (2:1)

1.500; Kapun 7., Savić 14.; Lupeta 31., Požeg Vancaš 56.

Lestvica: MARIBOR 3 2 1 0 10:2 7 ALUMINIJ 3 2 0 1 7:7 6 DOMŽALE 3 2 0 1 6:6 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 CELJE 3 0 2 1 5:6 2 OLIMPIJA 3 0 2 1 2:4 2 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1 KRŠKO 2 0 1 1 0:2 1 RUDAR 2 0 0 2 1:8 0

