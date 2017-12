Prva liga: Rudar - Triglav 1:2

Kdo bo jesenski prvak, Maribor ali Olimpija?

2. december 2017 ob 12:53,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 16:37

Ljubljana

Do konca jesenskega dela Prve lige sta še dva kroga. Ta konec tedna bodo nogometaši Maribora gostili Gorico, Domžalčani pa pričakujejo Olimpijo.

Olimpija in Maribor sta na s po 40 točkami na vrhu lestvice, tako da bo šele naslednjo nedeljo znano, kdo bo jesenski prvak. Maribor bo poskušal po naporni jeseni (v sredo ga čaka še dvoboj Lige prvakov s Sevillo) iztisniti zadnje atome moči. "Potrebna je popolna aktivacija. Pokazati je treba poleg kakovostne igre tudi dovolj vztrajnosti in moštvenosti," pred današnjo tekmo z Gorico poudarja trener Darko Milanič. Vrača se Marko Šuler, na povratni tekmi četrtfinala Pokala Slovenije pa se je poškodoval Jasmin Mešanović, ki ga v letu 2017 ne bo več na igrišču.

Domžale (brez Jureta Balkovca) bodo v nedeljo poskušale preprečiti načrte Olimpiji. "Olimpija je zasluženo vodilna zasedba lige, goji lep in nevaren nogomet, tako da bo z razlogom favorit na tej tekmi. Z njimi imamo nekaj neporavnanih računov, saj smo na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni nesrečno izgubili. Želja je, da nadaljujemo serijo zmag," napoveduje vezist Marko Alvir.

Prva sobotna tekma med Ankaranom Hrvatini in Aluminijem, ki bi morala biti v Dravogradu, je bila preložena. Ob 15.00 se je začelo srečanje med Rudarjem in Triglavom, ob 20.20 pa bo sledil še obračuna Maribora in Gorice.

Prva liga Telekom Slovenije, 18. krog

Danes ob 15.00:

RUDAR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

200; Bolha 57.; Podlogar 30., Poplatnik 74.



Ob 20.20:

MARIBOR - GORICA



Nedelja ob 14.00:

KRŠKO - CELJE



Ob 16.50:

DOMŽALE - OLIMPIJA

Preloženo:

ANKARAN HRVATINI - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 17 12 4 1 30:7 40 MARIBOR 17 12 4 1 30:10 40 RUDAR 17 9 2 6 22:15 29 DOMŽALE 17 8 4 5 32:16 28 CELJE 17 6 6 5 21:21 24 GORICA 17 7 2 8 20:24 23 ALUMINIJ 17 4 4 9 19:27 16 KRŠKO 17 4 4 9 21:33 16 TRIGLAV 17 2 5 10 14:31 11 ANKARAN HRVATINI 17 1 5 11 15:40 8

