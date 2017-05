Prva liga: Tekme 36., zadnjega, kroga

Vijoličasta "čaga", Olimpija, Gorica in Domžale v boj za drugo mesto

27. maj 2017 ob 16:55,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 17:42

Koper, Ljubljana, Maribor - MMC RTV SLO

Ob 16.55 se je začelo zadnjih pet tekme Prve lige. Mariborski nogometaši bodo naslov proslavili na domačem dvoboju s Krškim, boj za drugo mesto pa je še odprt.

Vijoličasti so že pred časom osvojili 14. naslov državnega prvaka in bodo poleti igrali kvalifikacije za Ligo prvakov. Znani so tudi trije udeleženci kvalifikacij za Evropsko ligo, Olimpija, Gorica in Domžale. Ta tri moštva se potegujejo za drugo mesto. Zmaji in Goričani imajo točko več od Domžalčanov. Če bo stanje ostalo enako, kot je zdaj, bo druga Gorica, ker ima boljši medsebojni izid z Ljubljančani. Goričani gostujejo v Kopru, Domžale se bodo pomerila s Celjem, Olimpija pa gosti Rudar. Olimpija in Domžale se bosta v sredo pomerila še v finalu pokala.

Kdo v dodatne kvalifikacije?

Že dolgo so odpisani Radomljani, ki se znova selijo v drugo ligo. Zanimivo bo v boju za izognitev devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije. Trenutno ga zaseda Aluminij. Nogometaši iz Kidričevega imajo točko manj od Krškega in dve manj od Rudarja, ki bo gostil Radomlje.

36. krog, danes ob 16.55:

DOMŽALE - CELJE (na Ptuju) 0:2 (0:2)

Volaš 29., 44.

KOPER - GORICA 0:0 (0:0)



MARIBOR - KRŠKO 1:0 (1:0)

Hotić 45.



RUDAR - KALCER RADOMLJE (v Dravogradu) 0:0 (0:0)



OLIMPIJA - ALUMINIJ 1:0 (1:0)

Benko 39.

Lestvica MARIBOR 35 20 10 5 62:30 70 OLIMPIJA 35 16 9 10 48:35 57 GORICA 35 15 12 8 47:39 57 DOMŽALE 35 16 8 11 62:41 56 CELJE 35 14 10 11 44:38 52 LUKA KOPER 35 12 14 9 43:39 50 RUDAR 35 10 10 15 49:53 40 KRŠKO 35 8 15 12 39:49 39 ALUMINIJ 35 9 11 15 38:51 38 KALCER RADOMLJE 35 1 9 25 23:80 12

T. J.