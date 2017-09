Prva liga TS: Aluminij - Ankaran Hrvatini 0:0

Maribor bo v Novi Gorici gostoval v nedeljo

16. september 2017 ob 14:15,

zadnji poseg: 16. september 2017 ob 16:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

V središču zanimanja 9. kroga slovenskega nogometnega prvenstva bo večerni obračun Olimpije in Domžal. Sobotni spored sta odprla Triglav in Rudar, v Kranju so z 1:2 slavili gostje.

Kranjčani so v prvenstvu še naprej brez zmage, na devetih tekmah so zbrali štiri točke. Rudar ima 13 točk. Ob 16. uri se je začela še tekma v Kidričevem med Aluminijem in Ankaranom.

Derbi kroga med Olimpijo in Domžalami bo ob 20.20. V nedeljo sledi še dvoboj v lanski sezoni najboljših ekip Gorice in Maribora.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 9. krog



TRIGLAV - RUDAR 1:2 (0:1)

Pušnik 80.; Črnčič 35., Tučić 73.



Danes ob 16.00:

ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI 0:0 (-:-)



Ob 20.20:

OLIMPIJA - DOMŽALE



Nedelja ob 18.00:

GORICA - MARIBOR



CELJE - KRŠKO 0:0

300 gledalcev

Lestvica:

OLIMPIJA 8 6 2 0 20:4 20 MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 GORICA 8 4 1 3 9:7 13 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 8 3 3 2 19:11 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 TRIGLAV 9 0 4 5 7:18 4 ANKARAN HRVATINI 8 0 2 6 7:22 2

R. K., M. R.