Prva liga TS: Aluminij - Krško 1:1

Ob 16.55: Olimpija - Rudar

5. marec 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 15:17

Kidričevo/Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 15. uri se je začela prva izmed dveh nedeljskih tekem 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V Kidričevem Aluminij gosti Krško. Ob 16.55 se bo začela še tekma med Olimpijo in Rudarjem.

Aluminij trenutno zaseda predzadnje mesto na prvenstveni lestvici, po 22 odigranih krogih ima 21 točk, Krško je uvrščen mesto višje, ima tudi točko več.

Pozneje se bosta v Stožicah pomerila še Olimpija in velenjski Rudar. Ljubljančani, ki so v prejšnjem krogu izgubili večni derbi v Ljudskem vrtu (1:0), se lahko z zmago in novimi tremi točkami točkovno izenačijo z vodilnim Mariborom, ki v soboto zaradi razmočenega igrišča ni odigral tekme v Novi Gorici. Novi termin tekme je torek, 7. marca, ob 16. uri.

Prva liga TS, 23. krog, danes ob 15.00:

ALUMINIJ - KRŠKO 1:1 (0:1)

Bizjak 57.; Dangubić 19.



Ob 16.55:

OLIMPIJA - RUDAR

Sobotni tekmi:

CELJE - KALCER RADOMLJE 1:0 (0:0)

400; Volaš 62.

DOMŽALE - KOPER 0:1 (0:1)

500; Blažič 37./ag

Preloženo:

GORICA - MARIBOR

Tekma je bila zaradi razmočenega igrišča odpovedana. Nov termin tekme je torek, 7. marca, ob 16.00.

Lestvica: MARIBOR 22 15 4 3 43:15 49 OLIMPIJA 22 14 4 4 34:16 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 CELJE 23 9 4 10 27:26 31 GORICA 22 8 7 7 26:25 31 LUKA KOPER 23 8 7 8 22:27 31 RUDAR 22 6 8 8 28:29 26 KRŠKO 22 4 10 8 21:33 22 ALUMINIJ 22 5 6 11 18:33 21 KALCER RADOMLJE 23 1 6 16 16:53 9

