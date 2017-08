Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Maribora lahko z zmago ponovno zasedejo vrh. Foto: Fedja Krvavac/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva liga TS: Ankaran Hrvatini - Maribor 1:3

Zvečer še tekma Domžale - Gorica

6. avgust 2017 ob 16:26

Dravograd,Domžale - MMC RTV SLO

Ob 16.50 se je začela prva nedeljska tekma 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Ankaran Hrvatini v Dravogradu gosti državnega prvaka Maribor. Zvečer ob Kamniški Bistrici Gorica gostuje pri Domžalah.

Mariborčani lahko z zmago nad novincem v letošnji Prvi ligi zasedejo vrh prvenstvene lestvice, potem ko je vodilna Olimpija v soboto s Triglavom le remizirala v Kranju (0:0). Medtem Domžale, ki letos navdušujejo v kvalifikacijah za Evropsko ligo, gostijo Gorico, ki po prvih treh krogih še ne pozna zmage. Pravzaprav so Goričani vse tri tekme izgubili in so še edini klub v prvenstvu brez točke.

Prva liga Telekom Slovenije, 4. krog:

Nedeljski tekmi, danes ob 16.50 (Dravograd):

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR 1:3 (0:2)

Kidrič 64.; Kramarič 2., Pihler 36., Hotič 56.

Ankaran Hrvatini: Paal, Primc, Dautović, Pahor, Gliha, Klapan, Dodlek, Kidrič, Humar, Badžim, Delgado.

Maribor: Handanović, Palčič, Billong, Šuler, Viler, Hotić, Pihler, Kabha, Kramarič, Zahović, Mešanović.

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)



Ob 20.00:

DOMŽALE - GORICA

Sobotni tekmi:

RUDAR - KRŠKO 0:1 (0:0)

900; Mujan 65.

TRIGLAV - OLIMPIJA 0:0

1.500 gledalcev

RK: Majcen 90./Triglav

Petkova tekma:

ALUMINIJ - CELJE 2:2 (1:1)

300; Vrbanec 44./11-m, Mensah 77.; Žinko 31., Požeg Vancaš 75.

RK: Martinović 36., Rodin 82./Aluminij

M. L.