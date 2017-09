Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Gorice so dobili primorski derbi v Dravogradu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva liga TS: Domžale - Triglav 2:1

Gorica v Dravogradu dobila primorski obračun

9. september 2017 ob 16:00,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 18:27

Dravograd,Domžale - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Gorice so v Dravogradu dobili primorski obračun 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Ankaran Hrvatine so premagali z 2:0.

Pravkar ob Kamniški Bistrici Domžale gostijo Triglav.

Gorica v Dravogradu dobila primorski derbi

Maloštevilni gledalci v Dravogradu so v prvem polčasu najprej videli prevlado Novogoričanov, v uvodnih minutah so bili nevarnejši, vratar Primož Bužan je imel polne roke dela. V 12. minuti je vendarle moral pobrati žogo iz svoje mreže, potem ko je po Škarabotovi podaji z leve strani Bede Osuji zadel z dobrih desetih metrov. Bužan se je nato izkazal v 16. minuti, ko je bil Osuji sam pred njim, minuto zatem pa je po kotu Tine Kavčič žogo vrnil nazaj do Rifeta Kapića, ki je iz prve z več kot 20 metrov zadel za 2:0. Ankaran je bolje zaigral v končnici prvega polčasa, v nadaljevanju priložnosti na obeh straneh ni bilo veliko. Novogoričani so bolj ali manj brez posebnih težav držali zanesljivo prednost, najlepšo priložnost je v 76. minuti zapravil Dejan Žigon, ko je z roba kazenskega prostora nastreljal domačega vratarja.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog

Sobotni tekmi:

ANKARAN HRVATINI - GORICA 0:2 (0:2)

Osuji 12., Kapić 17.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Humar (38./Delgado), Karamatić, Škvorc (59./Pahor), Primc (76./Smiljanić), Badžim, Klapan, Nkame, Gliha, Kidrič, Meledje.

Gorica: Sorčan, Celcer, Šakarabot, Jogan, Kavčič, Gregorič, Grudina, Žigon (79./Edafe), Kapić, Osuji (85./Kolenc), Filipović (68./Gulič).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Danes ob 18.00:

DOMŽALE - TRIGLAV 2:1 (-:-)

Bizjak 11., Ibričić 23./11-m; Poplatnik 22.

Nedelja ob 16.50:

KRŠKO - OLIMPIJA

Petkovi tekmi:

MARIBOR - CELJE 0:0

3.000 gledalcev

RUDAR - ALUMINIJ 0:0

550 gledalcev

Lestvica: MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 OLIMPIJA 7 5 2 0 16:2 17 KRŠKO 7 3 2 2 14:13 11 GORICA 7 3 1 3 7:7 10 RUDAR 8 3 1 4 7:10 10 DOMŽALE 7 2 3 2 13:10 9 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 CELJE 8 2 3 3 10:13 9 TRIGLAV 7 0 4 3 5:10 4 ANKARAN HRVATINI 7 0 2 5 7:20 2

M. L.