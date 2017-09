Prva liga TS: Krško - Olimpija 2:1

Sklepni del 8. kroga PLTS

10. september 2017 ob 16:50,

zadnji poseg: 10. september 2017 ob 17:37

Krško - MMC RTV SLO

Ob 16.50 se je začela še zadnja tekma 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Drugouvrščena Olimpija gostuje v Krškem.

Ljubljančani lahko po remiju na štajerskem derbiju - Maribor in Celje sta tekmo odigrala brez zadetkov - v primeru zmage znova zavzamejo vrh prvenstvene lestvice, kjer bi imeli s polnim izkupičkom točk iz Krškega dve točki naskoka pred večnim tekmecem.

Olimpija, tako kot Maribor, v letošnjem prvenstvu še ne pozna poraza. Na dozdajšnjih sedmih tekmah je zmagala petkrat, dvakrat je srečanje končala neodločeno. S Krčani so Ljubljančani v Prvi ligi odigrali osem tekem. Petkrat so zmagali, enkrat so remizirali in dvakrat izgubili.

Krško na prvenstveni lestvici zaseda peto mesto, v primeru zmage bi se zavihtelo na 3. mesto.

Jurina hladnokrvno zadel za 1:0

Olimpija je tekmo začela nekoliko bolje, takoj je pritisnila na vrata gostiteljev, ki pa so se dobro branili in napade nasprotnika tudi uspešno odbili. Nato so v 8. minuti celo povedli. Z leve strani je žogo pred vrata poslal Klemen Šturm, tam pa je Marin Jurina hladnokrvno zadel za 1:0.

Savić izenačil, Škrbić znova med strelci

Vseeno so se gostje v 25. minuti vrnili, za izenačenje pa je poskrbel Stefan Savić. Ta je sprožil z roba kazenskega prostora in premagal nemočnega vratarja Marka Zalokarja. Žoga se je na poti v mrežo rahlo odbila od Miljana Škrbića. A najboljši krški strelec v letošnji sezoni je hitro pozabil na izenačujoči zadetek, osem minut pozneje je svojo ekipo popeljal do novega vodstva. S Tončijem Mujanom je krasno izigral gostujočo obrambo in meril v desni spodnji kot vrat Roka Vodiška, ki je bil tudi ob drugem zadetku gostiteljev brez moči. Škrbić je tako zadel že devetič v letošnji sezoni Prve lige.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog

Nedeljska tekma, danes ob 16.50:

KRŠKO - OLIMPIJA 2:1 (2:1)

Jurina 8., Škrbić 33.; Savić 25.

Krško: Zalokar, Jakolič, Krajcer, Ejup, Šturm, Jurina, Jovanović, Nakić, Mujan, Škrbić, Mandić.

Olimpija: Vodišek, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Tomić, Čanađija, Savić, Alves, Kapun, Issah.

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)

Sobotni tekmi:

ANKARAN HRVATINI - GORICA 0:2 (0:2)

50; Osuji 12., Kapić 17.

DOMŽALE - TRIGLAV 6:1 (3:1)

600; Bizjak 11., 38., Ibričić 23./11-m,

Majcen 74./ag, Dobrovoljc 78., Hebaj 91.; Poplatnik 22.

Petkovi tekmi:

MARIBOR - CELJE 0:0

3.000 gledalcev

RUDAR - ALUMINIJ 0:0

550 gledalcev

Lestvica: MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 OLIMPIJA 7 5 2 0 16:2 17 GORICA 8 4 1 3 9:7 13 DOMŽALE 8 3 3 2 19:11 12 KRŠKO 7 3 2 2 14:13 11 RUDAR 8 3 1 4 7:10 10 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 CELJE 8 2 3 3 10:13 9 TRIGLAV 8 0 4 4 6:16 4 ANKARAN HRVATINI 8 0 2 6 7:22 2

M. L.