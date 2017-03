Alarm v Stožicah - Rudar razbil razglašeno Olimpijo

Krško v Kidričevem do točke

5. marec 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so katastrofalno začeli spomladanski del Prve lige. Rudar je na krilih najboljšega strelca lige Dominika Glavine odnesel vse tri točke iz Stožic (2:4).

Ljubljančani so izjemno slabo začeli spomaladanski del. Prejšnji teden so izgubili v Mariboru z 0:1, tokrat pa so bili popolnoma razglašeni.

Vodilni Maribor v soboto zaradi razmočenega igrišča ni odigral tekme v Novi Gorici. Novi termin tekme je torek, 7. marca, ob 16. uri.

23. krog:

ALUMINIJ - KRŠKO 1:1 (0:1)

350; Bizjak 57.; Dangubić 19.

Aluminij: Janžeković, Jakšić , Muminović , Bizjak ( 90./Krajnc), Škoflek , Panadić ( 55./Tahiraj), Vrbanec ( 79./Mesec), Kocić, Turkalj, Mensah, Zeba.

Krško: Zalokar, Mensah, Šturm , Mujan, Vuklišević, Sadiković, Urbanč ( 63./Dušak), Kramarić ( 75./ Gatarić), Dangubić, Krajcer ( 89./Haljeta), Pušaver .

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)



OLIMPIJA - RUDAR 2:4 (0:1)

Cretu 77., Benko 91./11-m; Glavina 37., 89., Lotrič 53., Mary 61.

Olimpija: Vidmar, Klinar, Mitrović, Ilić, Štiglec, Novak ( 59./Eleke), Cretu, Alves ( 46./Tijanić), Boateng, Oduwa ( 50./Abass), Benko .

Rudar: Radan, Iharoš, Zec , Billong, Muzek, Lotrič ( 61./Pišek), Bolha ( 90./Grgić), Babić, Vručina ( 83./Trifković), Glavina, Mary.

Sodnik: Miran Bukovec (Lendava)

Sobotni tekmi:

CELJE - KALCER RADOMLJE 1:0 (0:0)

400; Volaš 62.

DOMŽALE - KOPER 0:1 (0:1)

500; Blažič 37./ag

Preloženo:

GORICA - MARIBOR

Tekma je bila zaradi razmočenega igrišča odpovedana. Nov termin tekme je torek, 7. marca, ob 16.00.

Lestvica: MARIBOR 22 15 4 3 43:15 49 OLIMPIJA 22 14 4 4 34:16 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 CELJE 23 9 4 10 27:26 31 GORICA 22 8 7 7 26:25 31 LUKA KOPER 23 8 7 8 22:27 31 RUDAR 22 6 8 8 28:29 26 KRŠKO 23 4 11 8 22:34 23 ALUMINIJ 23 5 7 11 19:34 22 KALCER RADOMLJE 23 1 6 16 16:53 9

M. L.