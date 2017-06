Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Marijan Pušnik je v zadnjih dveh sezonah dvakrat predčasno zapustil klop Olimpije. Na začetku letošnje sezone je vodil splitski Hajduk, kjer je bil odstavljen po petih mesecih. Foto: www.alesfevzer.com Tomaž Petrovič bo imel vlogo menedžerja pri Celjanih. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pušnik se po sedmih letih vrača na klop Rudarja

Podpisal je triletno pogodbo

12. junij 2017 ob 18:59

Velenje - MMC RTV SLO

Marijan Pušnik je novi trener velenjskega Rudarja, podpisal je triletno pogodbo. Po sedmih letih se je vrnil v Šaleško dolino, knape je vodil že med oktobrom 2007 in marcem 2010.

Dravograjčan bo prevzel nekoliko spremenjeno zasedbo, saj se je od Rudarja poslovila sedmerica igralcev. Stjepan Babić, Jean-Claude Billong, Denis Grbić, Senad Jahić, Luka Prašnikar, Bojan Vručina in Darko Zec v prihodnje ne bodo igrali v zeleno-črnem dresu. Sedmerici nogometašev je s koncem sezone potekla pogodba, Billong pa se je kot prost nogometaš že preselil v Ljudski vrt.

56-letni Korošec je v 3. aprila še drugič predčasno zapustil trenerski položaj pri Olimpiji. 9. marca je zamenjal Luko Elsnerja, ki je spomladanski del sezone začel z dvema porazoma. A krivulje ni mogel obrniti navzgor, na štirih tekmah Prve lige je osvojil le eno točko. Odnosi z igralci niso bili dobri, proti Pušniku pa so se obrnili tudi navijači Green Dragonsi.

V sezoni 2015/16 je Olimpija pod vodstvom Pušnika vodila po jesenskem delu Prve lige, vendar se je takratni direktor Ranko Stojić odločil, da pripeljal Marka Nikolića.

Petrovič s Celjani podpisal triletno pogodbo

V prihodnjih treh sezonah bo nogometaše Celja vodil Tomaž Petrovič, ki bo imel vlogo menedžerja. Petrovič, ki je v zadnjih sezonah vodil Krško, bo imel nadzor nad sestavo in vodenjem prve članske ekipe in tudi strokovnega vodstva celjskega prvoligaša. Predsednik celjskega prvoligaša Miloš Rovšnik in športni direktor Jani Žilnik sta s Petrovičem podpisala triletno pogodbo.

38-letni Petrovič je trenersko pot začel v v sezoni 2011/12 pri Interblocku, člansko ekipo Krškega pa je prevzel januarja 2014 in jo popeljal v Prvo ligo. V 60 tekmah v najmočnejši ligi je zbral 14 zmag, 22 neodločenih izidov in 21 porazov, v prvi prvoligaški sezoni pa je s Krčani končal na šestem mestu. V pretekli sezoni ga je marca na klopi kluba iz Posavja zamenjal Rok Zorko.

S Celjani, ki bodo priprave na novo sezono začeli v četrtek, sta pogodbi podaljšala branilca Jure Travner in Damir Hadžič.

A. G.