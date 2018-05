Recept za spektakel: Maribor "na puno", Olimpija najboljša letos

Pred derbijem 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije

18. maj 2018 ob 21:42

Maribor,Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljudskem vrtu odštevajo ure do enega izmed vrhuncev sezone - v nasprotju z zadnjim gostovanjem Olimpije, ko se je novembra v pokalu zbralo le 3.000 ljudi, bo tokrat na stadionu precej bolj vroče.

Derbi sicer ne bo tako neposredno odločal o naslovu nogometnega državnega prvaka kot tisti v zadnjem krogu leta 2001 za Bežigradom (po 1:1 so se lovorike z dvema točkama prednosti veselili Mariborčani), bo pa podoben tistemu izpred dveh let v Stožicah.

Tedaj sta se Olimpija in Maribor udarila tri kroge pred koncem, Štajerci pa so s preobratom v zadnjih minutah in zmago z 1:2 ujeli Ljubljančane na vrhu lestvice. Toda štiri dni pozneje je sledil domači poraz vijoličastih proti Rudarju (2:3) in prvenstvo so osvojili zeleno-beli.

Če tokrat zmaga, bo imel Maribor štiri točke prednosti, in težko je verjeti, da bi v zadnjih dveh krogih to prednost zapravil. V primeru Olimpijine zmage bi se marsikaj postavilo na glavo, zanjo bi bila to velika psihološka injekcija in prihodnjo nedeljo bi ji za potrditev prvega mesta kaj lahko zadostovala že osvojena točka v Domžalah.

Milanič: Zelo živi bomo in napadali

Oba trenerja napovedujeta pogumno igro in ne čakanje na to, kaj bo storil tekmec. "Ne bomo stali, bili pasivni in čakali, kaj počne tekmec. Niti slučajno. Vsilili bomo, kar želimo mi delati na tej tekmi. Zelo živi bomo in napadali. Cilj je zmaga. Še naprej želimo graditi na všečni igri z veliko napadi in veliko streli, poskušali bomo zadržati način, ki ga gojimo zadnje čase. Govoril sem, da moramo leteti, a s tem nisem mislil, da moramo leteti brezglavo. Moramo biti agresivni, šprintati v obrambi in napadu, biti na meji svojih tekaških sposobnosti, ampak vse z nekim načrtom," pravi Darko Milanič, še nedavno tega velik pragmatik. "'Na puno,' torej," bi rekli navijači.

Napoved Igorja Bišćana je zelo podobna: "Gotovo ne bomo pasivni in čakali. Morali bomo iskati zmago in v tekmo vložiti vse, kar imamo. Morali bomo biti najboljši v tej sezoni, da bi prišli do izida, ki si ga želimo. Ne bomo pa brezglavo jurišali, saj igramo proti ekipi, ki bi ji to ustrezalo. Videli bomo, kaj se bo dogajalo, potem pa bomo vlekli poteze, ki bi nas pripeljale do zmage."

Kakšne bodo spremembe v napadu Olimpije?

Olimpija je na zadnjih devetih tekmah dosegla le devet zadetkov, Maribor 25, poleg tega pa je na preloženi tekmi zadel še petkrat v Kranju. Po drugi strani pa Ljubljančani malo golov tudi prejemajo, na zadnjih petih srečanjih je žogo za hrbet Aljaža Ivačiča spravil le Rudar.

Zanimivo bo videti, ali bo Bišćan vztrajal z Abassom Issahom v napadu. Ganec je spomladi na vseh tekmah, na katerih je bil na voljo, igral v začetni postavi, a v statistiko vpisal zgolj štiri gole. "Razmišljamo o spremembah pri postavitvi v napadu, čeprav nimamo veliko možnosti. Oboji imamo določen stil igre, ki ga težko spremenimo. Nekatere malenkosti v pripravi in pristopu se lahko prilagodijo položaju oziroma tekmecu, a bolj ali manj je vse znano," je dejal Hrvat na klopi Olimpije.

S svojimi varovanci mu ni uspelo bržkone odločilnega dvoboja pričakati s prednostjo, kriza je dosegla vrhunec v nedeljo proti Ankaranu (0:0), na ta spodrsljaj pa so morali hitro pozabiti: "Pred nami je preveč pomembna tekma, da bi dovolili, da nas izguba dveh točk obremenjuje več kot dan ali dva."

Ni jih malo, ki Bišćanu očitajo premalo tveganja in napadalne igre. Tudi v jesenskem delu prvenstva je bila Olimpija najprej razigrana in je v uvodnih osmih krogih petkrat dosegla tri zadetke ali več, nato ji je na naslednjih desetih tekmah to uspelo samo še enkrat. Bo v Ljudskem vrtu bolj tvegala?

"Tveganje je lahko igranje s štirimi napadalci ali pa to, da bočna branilca pošlješ v tekmečev kazenski prostor in pustiš štoperja, da se borita z napadalci na velikem prostoru. Na zadnjem derbiju smo dosegli zadetek, ko je podal naš levi bočni branilec (Dino Štiglec), mrežo pa je zatresel desni bočni branilec (Mitch Apau). Mislim, da na derbijih ni padlo veliko takšnih zadetkov. Če to ni tveganje, potem ne vem, kaj je," odgovarja nekdanji branilec Liverpoola.

Vijoličasti na derbijih suvereni

Maribor je ligaški derbi zadnjič izgubil avgusta 2015 (0:3), odtlej na desetih medsebojnih dvobojih ni klonil. Pod Kalvarijo so bili od tedaj odigrani še štirje derbiji, po dveh remijih (0:0, 1:1) sta se zadnja dva končala z zmago gostiteljev z 1:0. Tudi na pokalnih tekmah (v zadnjih dveh sezonah je Olimpija izločila Maribor) v Mariboru Ljubljančani v tem času niso slavili (obakrat 1:1).

"Vedno se je težko nasloniti na nekaj, kar je bilo, po drugi strani pa ti to da neko potrdilo, da se pri takšnih nalogah znaš obnašati zelo dobro," meni Milanič. Prvi žvižg sodnika Damirja Skomine na razprodanem stadionu bo v soboto ob 20.30.



Prva liga TS, 34. krog

Odigrano v petek:

RUDAR - GORICA 0:1 (0:1)

200; Celcer 36./11-m



Sobota ob 16.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ

Ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Nedelja ob 16.50:

DOMŽALE - KRŠKO

Ob 17.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE

Lestvica: MARIBOR 33 22 8 3 68:25 74 OLIMPIJA 33 21 10 2 55:14 73 DOMŽALE 33 20 6 7 71:29 66 RUDAR 34 14 5 15 47:47 47 GORICA 34 13 5 16 36:45 44 CELJE 33 12 8 13 53:47 44

KRŠKO 33 9 7 17 35:55 34 ALUMINIJ 33 7 9 17 36:58 30 TRIGLAV 33 6 7 20 28:62 25 ANKARAN HRVATINI 33 4 11 18 30:77 23

