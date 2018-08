Rudar s prvo zmago zbežal z dna lestvice

Prvi poraz Mure

13. avgust 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 13. avgust 2018 ob 19:55

Velenje - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 4. kroga Prve lige TS je Rudar premagal Muro s 3:2. Gostitelji so s prvo zmago pobegnili z dna lestvice.

Velenjčani so prejšnji ponedeljek s Krškim osvojili prvo točko. Zasedba Marijana Pušnika je imela v primerjavi s prejšnjimi ligaškimi preizkušnjami več časa za pripravo. Evropske obveznosti so se končale v Bukarešti, velenjski nogometaši pa so lahko svoje misli usmerili le še v državno prvenstvo. Muraši so v Šaleško dolino prišli na krilih odmevne zmage, ko so v Fazaneriji napolnili mrežo Domžal (5:1).

Izjemen štart knapov

Rudar je tekmo začel izvrstno in hitro povedel. Že v 6. minuti je Anže Pišek izvedel prosti strel z desne strani, žoga je letela mimo številnih nogometašev v kazenskem prostoru in tudi mimo presenečenega vratarja Deana Šafarića. V 12. minuti je z leve strani lepo podal David Hrubik, pred vrati pa je najvišje skočil Milan Tučić in z glavo poskrbel za 2:0.

Sirk znižal na 2:1

V nadaljevanju so se gostje razigrali. V 25. minuti je malce z desne strani poskusil Luka Šušnjara, Marko Pridigar pa je bil na mestu, tako kot tudi po prostem strelu Luke Bobičanca tri minute zatem. V 32. minuti je domači vratar klonil, po podaji Bobičanca je bil z nizkim strelom z roba kazenskega prostora natančen Rok Sirk.

Dva gola Mure razveljavljena zaradi prepovedanega položaja

V 38. minuti so se Sobočani veselili izenačenja, a prehitro, saj so sodniki nov zadetek Sirka razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Minuto pred odmorom se je znova zatresla mreža Rudarja. Zadel je Nino Kouter, a tudi ta zadetek so sodniki upravičeno razveljavili zaradi prepovednega položaja.

Spretni Radić povišal na 3:1

V uvodu drugega polčasa so Velenjčani spet pobegnili za dva zadetka. Dominik Radić je najprej zatresel prečko, odbita žoga pa se je, ko je že ležal na tleh, odbila spet točno do njega in jo je z glavo spravil v mrežo za 3:1. Izjemno spretna poteza napadalca.

Kouter stresel prečko

V 81. minuti je Mura znova zmanjšala zaostanek, ko je Tučić storil prekršek za enajstmetrovko na levem robu kazenskega prostora, Sirk pa je bil zanesljiv izvajalec najstrožje kazni. V naslednjih minutah je Mura pritiskala proti domačim vratom. Nevarno je bilo štiri minute pred koncem, ko je Nino Kouter z volejem žogo poslal malo čez vrata domačih. V zadnji minuti rednega dela je razigrani Kouter z roba kazenskega prostora zadel prečko. V 92. minuti je z roba kazenskega prostora streljal še Matic Maruško, izkazal pa se je Pridigar.

4. krog:

RUDAR - MURA 3:2 (2:1)

850; Pišek 6., Tučić 12., Radić 54.; Sirk 32., 81./11-m

Rudar: Pridigar, Pušaver , Tomašević, Vasiljević, Hrubik , Pišek , Solomun ( 46./Muić ), Parfitt-Williams ( 78./Šantek), Bolha, Tučić, Radić ( 63./Vodeb).

Mura: Šafarić, Kous, Bošković, Peričić, Šturm, Kozar ( 76./Maroša), Lorbek , Šušnjara ( 70./Maruško), Kouter, Bobičanec ( 69./Karničnik), Sirk.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

Odigrano v soboto in nedeljo:

TRIGLAV - OLIMPIJA 0:4 (0:1)

1.250; Savić 28., Štiglec 55., Suljić 69., Boateng 87.

RK: Udovič 91./Triglav



MARIBOR - GORICA 5:0 (3:0)

3.000; Mlakar 10., Zahović 15., Ivković 22., Vršič 78., Tavares 90.



DOMŽALE - ALUMINIJ 3:1 (2:0)

500; Ibraimi 35., Nicholson 40., Haljeta 89.; Mensah 71.



KRŠKO - CELJE 1:1 (1:0)

700; Mandić 4.; Lupeta 72.

Lestvica: MARIBOR 4 3 1 0 15:2 10 DOMŽALE 4 3 0 1 9:7 9 ALUMINIJ 4 2 0 2 8:10 6 MURA 4 1 2 1 8:5 5 OLIMPIJA 4 1 2 1 6:4 5 GORICA 4 1 2 1 5:8 5 RUDAR 4 0 1 3 5:11 4 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 4 0 2 2 3:9 2

A. G.