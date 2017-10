Rudar v derbiju kroga gosti Maribor

Olimpija v soboto v Kidričevem

13. oktober 2017 ob 17:30

Oktobrskega reprezentančnega premora je konec, tako da se z 12. krogom nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Z derbijem ga odpirata Rudar in Maribor.

Drugouvrščeni Mariborčani gostujejo pri tretjem Rudarju, ki se je s serijo tekem brez poraza prebil na tretje mesto. Varovanci Marjana Pušnika so neporaženi na zadnjih štirih tekmah, zadnje tri so zmagali. Pri Velenjčanih igra kar nekaj igralcev, ki so bili vzgojeni v Mariboru, zato jim motiva ne bo manjkalo: Marko Pridigar, Damjan Vuklišević, Robert Pušaver, Leon Črnčič ...

Maribor je po le remiju proti Triglavu, zaradi katerega je Olimpija spet pobegnila na +2, odločen, da spet prehiti Ljubljančane (vsaj za en dan) na vrhu lestvice. Trener Darko Milanič je med reprezentančnim premorom na treningih pogrešal osem igralcev. Kljub temu je cilj vijoličastih jasen: zmaga. "V Velenju me ne zanima igra, ampak le rezultat. Da bomo igrali kot Maribor, tekmovalno," pravi športni direktor vijoličastih Zlatko Zahovič.

Preostale štiri tekme bodo v soboto. Vodilna Olimpija bo gostovala v Kidričevem.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 12. krog



Danes ob 20.20:

RUDAR - MARIBOR



Sobota ob 13.00:

TRIGLAV - KRŠKO



Ob 15.00:

DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI



Ob 17.00:

GORICA - CELJE



Ob 20.20:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Lestvica: OLIMPIJA 11 8 3 0 23:5 27 MARIBOR 11 7 4 0 19:7 25 RUDAR 11 6 1 4 13:11 19 GORICA 11 5 1 5 12:13 16 KRŠKO 11 4 3 4 19:19 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6 TRIGLAV 11 0 5 6 8:21 5

