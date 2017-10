Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Tekma v Velenju se je končala brez zmagovalca (0:0). Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Mešanović za tri točke v Domžalah žogo pospravil pod prečko Dodaj v

Rudar v Velenju proti Olimpiji iztržil točko

Ob 18.45: Aluminij - Gorica

29. oktober 2017 ob 16:50,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 17:40

Velenje,Kidričevo - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so bili pravzaprav vso tekmo 14. kroga Prve Lige Telekom Slovenije boljši nasprotnik v Velenju, a tako želenega zadetka jim ni uspelo doseči. Rudar je iztržil točko (0:0).

Ljubljančani so vseskozi pritiskali na vrata gostiteljev, ki so se uspešno branili, nekajkrat je izvrstno posredoval tudi vratar Marko Pridigar in poskbel, da je njegova mreža ostala nedotaknjena. Na njegova vrata so varovanci Igorja Bišćana sprožili 13 strelov, štirje so zleteli v okvir vrat.

Z osvojeno točko so se zmaji znova povzpeli na vrh prvenstvene lestvice, kjer pa so zdaj po desetih zmagah in štirih remijih točkovno izenačeni z večnim tekmecem Mariborom. Oba imata po 34 krog.

več sledi ...

Prva liga Telekom Slovenije, 14. krog

Nedeljski tekmi:

RUDAR - OLIMPIJA 0:0

2.200 gledalcev

Rudar: Pridigar, Vuklišević, Pušaver, Pišek, Tučić, Bolha, Antonov, Bijol, Trifković, Črnčič, Mary.

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Ilić, Bajrić, Apau, Kapun, Tomić, Savić, Oduwa, Alves, Benko.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Danes ob 18.45:

ALUMINIJ - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 14 10 4 0 28:6 34 MARIBOR 14 10 4 0 23:8 34 RUDAR 14 7 2 5 17:13 23 DOMŽALE 14 5 4 5 29:16 19 GORICA 13 6 1 6 15:17 19 KRŠKO 14 4 4 6 21:26 16 CELJE 14 3 6 5 15:18 15 ALUMINIJ 13 3 4 6 16:21 13 TRIGLAV 14 1 5 8 11:27 8 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

M. L.