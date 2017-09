Rudar zmagal v Kranju, v Kidričevem delitev točk

Maribor bo v Novi Gorici gostoval v nedeljo

16. september 2017 ob 14:15,

zadnji poseg: 16. september 2017 ob 17:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V središču zanimanja 9. kroga slovenskega nogometnega prvenstva bo večerni obračun Olimpije in Domžal. Sobotni spored sta odprla Triglav in Rudar, v Kranju so z 1:2 slavili gostje.

Končana je tudi druga tekma med Aluminijem in Ankaranom Hrvatini, v Kidričevem je bilo 1:1.

Kranjčani so v prvenstvu še naprej brez zmage, nazadnje so štirikrat zapored izgubili, na devetih tekmah pa so zbrali štiri točke. Rudar ima po prvi gostujoči zmagi 13 točk.

Že v prvem polčasu so se na težkem in razmočenem igrišču z lužami bolje znašli Velenjčani, ki so imeli več priložnosti, prišli pa so tudi do vodstva. V 35. minuti je Leon Črnčič s 15 metrov v mrežo pospravil slabo odbito žogo vratarja Elvisa Džafića.

V 73. minuti je na 0:2 povišal Milan Tučić, ki se je po dolgi podaji znašel sam pred Džafićem in streljal, kranjski vratar je žogo odbil, a je Tučić spet prišel do nje in jo z glavo spravil v mrežo. V 80. minuti je zaostanek znižal Nejc Pušnik, po podaji Luke Majcna je malce z desne strani z manj kot desetih metrov žogo poslal pod prečko in zadel prvič v prvi ligi.

Derbi kroga med Olimpijo in Domžalami bo ob 20.20. V nedeljo sledi še dvoboj v lanski sezoni najboljših ekip Gorice in Maribora.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 9. krog



TRIGLAV - RUDAR 1:2 (0:1)

300; Pušnik 80.; Črnčič 35., Tučić 73.

Triglav: Džafić, Arh Česen , Šmit , Zec, Križaj, Poplatnik, Tijanić ( 70./Kuhar), Robnik, Mlakar ( 55./Majcen), Udovič ( 54./Pušnik), Žurga.

Rudar: Pridigar, Ćoralić , Vuklišević, Bolha, Pušaver, Tučić ( 76./Novak), Bijol, Antonov, Črnčič , Trifković ( 86./Vizinger), Mary ( 46./Junuzović).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)



ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI 1:1 (1:0)

Vrbanec 18.; Delgado 56.



Danes ob 20.20:

OLIMPIJA - DOMŽALE



Nedelja ob 18.00:

GORICA - MARIBOR



CELJE - KRŠKO 0:0

300 gledalcev

Lestvica:

OLIMPIJA 8 6 2 0 20:4 20 MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 GORICA 8 4 1 3 9:7 13 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 8 3 3 2 19:11 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 ALUMINIJ 9 2 4 3 11:13 10 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 TRIGLAV 9 0 4 5 7:18 4 ANKARAN HRVATINI 9 0 3 6 8:23 3

R. K., M. R.