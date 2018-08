Sikošek zapolnil vrzel v Domžalah

Zadnji dve sezoni preživel na Danskem

27. avgust 2018 ob 12:54

Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaše Domžal je do konca prihodnjega leta okrepil občasni slovenski reprezentant, levi bočni branilec Gregor Sikošek. 24-letnik bo v Domžalah igral kot posojeni igralec danskega Bröndbyja.

“Prvi vtisi so izredno pozitivni. Opazno je, da se v Domžalah ogromno, predvsem pa kakovostno dela, kar sta nedvomno razloga, da sem tukaj. S trdim delom želim napredovati in moštvu pomagati do čim boljših rezultatov. Klub odlično poznam, slovensko ligo sem vseskozi spremljal tudi med nastopanjem na Danskem, tako da večjih neznank ne bo. Domžale so pravo okolje za razvoj mladih igralcev, od tu se je do višje ravni v zadnjih sezonah prebilo precej igralcev, ki so danes tudi člani slovenske izbrane vrste. To je zame velika motivacija, zato se veselim dela v rumenem dresu,“ je za spletno stran kluba povedal Sikošek.

Sikošek je kariero začel v Brežicah, nato pa je štiri leta igral za Krško. Sledil je odhod v Koper, nato selitev k Bröndbyju, za katerega je zbral 16 ligaških nastopov. V prejšnji sezoni je bil posojen v Silkeborg, za katerega je odigral 23 tekem.

“Levi bočni položaj je bil edini, kjer doslej nismo imeli konkurence dveh enakovrednih igralcev. Gregor je izredno kakovosten nogometaš, in ko se je pojavila možnost prestopa, smo se takoj odzvali. Glede na njegov položaj na Danskem je bil posel precej kompleksen, a smo na koncu vsi zadovoljni z razpletom" je povedal športni direktor kluba Matej Oražem.

R. K.