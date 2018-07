Smajlagić z evrogolom zagotovil Gorici točko

V nedeljo Krško – Olimpija na TV SLO 2 in na MMC-ju

27. julij 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 27. julij 2018 ob 19:29

Danes se začenja 2. krog Prve lige Telekom Slovenije. Celjani ob 18. uri gostijo Gorico. V nedeljo prenos tekme Krško – Olimpija na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Potem ko so kar štirje slovenski klubi v četrtek nastopali v 2. predkrogu letošnje Evropske lige, se nogometni ples slovenskih ekip nadaljuje v domačem prvenstvu.

2. krog sicer prinaša tri nedeljske dvoboje, pozno popoldne se bosta najprej udarila Maribor in Mura, sledita še večerni tekmi med Domžalami in Rudarjem ter Krškim in Olimpijo. Prav slednjo si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na našem drugem programu in MMC-ju.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog:

CELJE – GORICA 2:2 (2:0)

Požeg Vancaš 39./11-m, Lotrič 42.; Filipović 67., Smajlagić 86.

Sobota ob 18.00:

TRIGLAV – ALUMINIJ

Nedelja ob 18.15:

MARIBOR – MURA



Ob 20.15:

DOMŽALE – RUDAR



Ob 20.30 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

KRŠKO – OLIMPIJA

Lestvica: GORICA 2 1 1 0 4:2 4 MARIBOR 1 1 0 0 5:0 3 DOMŽALE 1 1 0 0 2:0 3 ALUMINIJ 1 1 0 0 2:1 3 MURA 1 0 1 0 1:1 1 TRIGLAV 1 0 1 0 1:1 1 CELJE 2 0 1 1 3:4 1 KRŠKO 1 0 0 1 0:2 0 OLIMPIJA 1 0 0 1 0:2 0 RUDAR 1 0 0 1 0:5 0

