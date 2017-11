Tavares le še dva zadetka oddaljen od rekorda Škaperja

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Maribora so se po domači katastrofi v Ligi prvakov proti Liverpoolu (0:7) pred dobrima dvema tednoma uspešno pobrali in v domačem prvenstvu nanizali tri zmage zapored, najbolj prepričljiva je bila zadnja pri Krškem. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zadetki s tekme Krško – M... Sorodne novice Maribor v Krškem zmagovalca odločil že po 13 minutah Dodaj v

5. november 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 12:23

Krško - MMC RTV SLO

Po solidnem gostovanju pri Liverpoolu in najvišji zmagi v sezoni v soboto pri Krškem (0:5) imajo mariborski nogometaši ponovno vedre obraze. Pika na i uspešnemu koncu tedna je bil hat-trick Marcosa Tavaresa.

Ikona mariborskega nogometnega kluba ima zdaj na svojem računu že 128 zadetkov v prvi slovenski nogometni ligi, tako da ga od izenačitve rekorda legendarnega Štefana Škaperja (130) ločita le še dva zadetka. 33-letni napadalec je odločen, da mu to uspe še pred zimskim premorom.

"Izredno dobro smo odprli tekmo. V 13. minuti smo vodili že s 3:0, imeli smo še neke priložnosti. Rezultat bi bil lahko tudi višji glede na to, kaj smo prikazali. Fantje so bili tudi po tem uvodu zelo dobri, odlični. Kontrolo smo imeli, bili smo kombinatorni. Jasno je, da ti je potem vse lažje in sproščeno, tako da so pokazali tudi veliko navdahnjenih potez," je bil po tekmi za TV Slovenija razumljivo zadovoljen gostujoči trener Darko Milanič.

Po četrti zaporedni zmagi v državnem prvenstvu pa je svojo oceno za Radio Slovenija podal še drugi junak obračuna, dvakratni strelec branilec Aleksander Rajčević: "Pred tekmo smo se zmenili, da moramo čimprej doseči ta gol. Nato bi lahko mirno odigrali naprej. Nam je v prvih 20 minutah uspelo celo trikrat zadeti, kar je super. Dobro smo kombinirali in stali na igrišču. Nasprotniku nismo pustili preveč prostora. Skoraj vedno smo imeli žogo v posesti. Bili smo dobri oz. fantastični in tako moramo nadaljevati."

"Naša naloga je, da zasede prvo mesto lestvice strelcev"

"Pri Rajčeviću je to res posebnost, zelo dobro je poiskal prostor in se odzval pri prekinitvah. Pri Tavaresu pa vemo, kako iznajdljiv je pred golom. Naša skupna naloga je, da pride čez to mejo in zasede prvo mesto večne lestvice strelcev. Odigral je vrhunsko tekmo in delali bomo na tem, da bo tudi v prihodnje več golov z njegove strani," pa je za uradno spletno stran klub oba strelca pohvalil trener Milanič.

Na sobotnih tekmah so slavile le gostujoče zasedbe. V zadnji tekmi kroga Olimpija danes proti Ankaranu Hrvatini.

Prva liga Telekom Slovenije, 15. krog:

KRŠKO - MARIBOR 0:5 (0:3)

1.500; Tavares 5., 11., 49., Rajčević 13., 82.



ALUMINIJ - DOMŽALE 0:1 (0:0)

200; Kirm 80.



GORICA - TRIGLAV 0:3 (0:0)

400; Tijanić 46., Poplatnik 80., 93.



CELJE - RUDAR 2:1 (2:0)

400; Dangubić 35., 38.; Junuzović 82.



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI

Lestvica MARIBOR 15 11 4 0 28:8 37 OLIMPIJA 14 10 4 0 28:6 34 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

Ž. K.