Tavares: Maribor je najboljša ekipa v Sloveniji

Tekmo bo sodil Damir Skomina

24. februar 2017 ob 15:36

Maribor - MMC RTV SLO/STA

"Vemo, da imamo boljši izkupiček v medsebojnih dvobojih. Igrali bomo na zmago," pred sobotnim derbijem (20.15) z Olimpijo pravi trener Maribora Darko Milanič.

Moštvi sta po 21 krogih točkovno izenačeni na vrhu lestvice, tako da uvod v spomladanski del prvenstva ne bi mogel biti bolj spektakularen, še posebej, ker bo na tribunah razprodanega Ljudskega vrta 12.000 gledalcev.

Remi in zmaga Maribora

V tej sezoni sta se ekipi v prvenstvu že pomerili dvakrat. Na prvi, šlo je za tekmo četrtega kroga, sta se ekipi na začetku avgusta razšli brez zmagovalca z izidom 1:1, na drugi, na tekmi 13. kroga sredi oktobra, je v Stožicah s 3:1 slavil Maribor.

Milanič: Jasno je, kako bo Olimpija igrala

"Pripravljali smo se dolgo, začeli smo pred sedmimi tedni, imeli dolge zimske priprave, mislim, da smo bili uspešni, da smo naredili vse po načrtih. Kar se tiče kadra, vseh 18 igralcev, nisem še odločen o ekipi. Tekmo gledam kot celoto, kaj se bo dogajalo. Imamo dovolj časa za razmislek, fantje imajo vse informacije, ves ta zadnji teden smo reševali vse podrobnosti z vsemi igralci. Vem, kaj pričakovati od Olimpije, saj so to jasno pokazali na pripravljalnih tekmah. Videlo se je, kaj hočejo, to so delali na vseh pripravljalnih tekmah, tako da je popolnoma jasno, kako bodo nastopili. Moramo biti pripravljeni, tudi če se bodo slučajno postavili drugače," je povedal Milanič.

Po derbiju nas čaka še 14 tekem. Tudi te bo treba zmagati.

Nato pa nadaljeval: "Krilni napadalci so res hitri. Videli smo, da na tem gradijo, imeti želijo hitre prehode, pazljivi in pametni bomo v naši organizaciji igre, v našem napadu, imeli bomo do potankosti izdelano ravnovesje med napadom, kjer želimo biti razigrani in hkrati pametni, kjer bomo morali eliminirati njihovo postavitev. Ne želimo se samo braniti, želimo napadati in razmišljati o tem, da bosta hkrati na voljo rešitvi za napad in obrambo. Razmišljam samo o tem, kako bi moje moštvo nastopalo dobro, kako bi vsak posameznik prispeval svoje odlike, kako bomo prišli do njihovega gola. Vemo, da imamo boljši izkupiček v medsebojnih dvobojih, igrali pa bomo prav gotovo na zmago. Po derbiju nas čaka še 14 krogov in bo treba tudi te zmagovati."

Kapetan Tavares: Energija je na vrhuncu

Podobno visoka pričakovanja ima tudi domači kapetan Marcos Tavares. "Smo motivirani, energija je na vrhuncu in seveda želimo zmagati. Maribor je najboljša ekipa v Sloveniji," je pred derbijem dejal kapetan vijoličastih in dodal: "Derbi je derbi. Priprave smo opravili dobro, se osredotočili na to tekmo, ki prihaja, in menimo, da lahko zmagamo. Sam sem tu, da ekipi pomagam, kdo bo v napadu, bo odločil trener, to je njegova stvar. Njegove odločitve spoštujem, dela najbolje za klub."

Vnos mask ne bo dovoljen

Prireditelji so še sporočili, da velja za obiskovalce odlok o personalizaciji, upoštevati bo treba tudi spremenjen prometni režim okoli stadiona. Ker gre za pustno soboto, velja izpostaviti, da vstop na stadion v maskah ne bo dovoljen, prav tako bo pri vhodih prepovedan vnos mask na tribune.

Glavni sodnik tekme bo Damir Skomina, pomagali pa mu bodo Matej Žunič, Robert Vukan, Matej Jug, Dragoslav Perić in Roberto Ponis.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 22. krog



Sobota ob 15.00:

KALCER RADOMLJE - ALUMINIJ



Ob 16.00:

RUDAR - DOMŽALE



Ob 20.15:

MARIBOR - OLIMPIJA

Sodnik: Damir Skomina (Koper)



Nedelja ob 15.00:

KRŠKO - GORICA



Ob 16.55:

KOPER - CELJE

Lestvica: MARIBOR 21 14 4 3 42:15 46 OLIMPIJA 21 14 4 3 34:15 46 DOMŽALE 21 12 3 6 45:22 39 GORICA 21 7 7 7 24:24 28 CELJE 21 8 3 10 25:25 27 LUKA KOPER 21 7 6 8 20:26 27 RUDAR 21 6 7 8 27:28 25 KRŠKO 21 4 10 7 20:31 22 ALUMINIJ 21 4 6 11 15:33 18 KALCER RADOMLJE 21 1 6 14 16:49 9

