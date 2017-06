"To je znak vsem, da je treba igrati po športnih in finančnih pravilih"

Koper v novi sezoni v primorski ligi

1. junij 2017 ob 18:59

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

"Odločitev je treba spoštovati in ji zaupam, saj so odločali preverjeni strokovnjaki na tem področju," je predsednik NZS-ja Rade Mijatović komentiral odločitev licenčne komisije, da Kopru ne podeli licence za Prvo ligo TS.

"To je znak vsem, da je treba igrati po športnih in finančnih pravilih. Komisija je neodvisen organ, zjutraj so uspeli spisati obrazložitev. Odločitev ni bila znana prej. Namigovanj je bilo veliko, od tega, da se bo licenca podelila, do tega, da se ne bo. Sam sem zanjo izvedel včeraj okrog 23.00. Na žalost ni bilo dovolj argumentov, da bi Kopru podelili licenco. Žal mi je za NK Koper, ker gre za klub s tradicijo in zgodovino. Ta regija je močno nogometna. Upam, da bodo tudi v tem delu Slovenije, glede na to, da je nekaj ekip napredovalo v drugo ligo, Ankaran pa ima možnost priti v prvo ligo, mladi igralci še naprej imeli priložnost, da se uveljavljajo," je dodal Mijatović na Brdu pri Kranju, kjer se je danes pred tekmo proti Malti zbrala članska reprezentanca. Koper bo po novem nastopal v primorski ligi, ki je po rangu četrta.

Kot je znano, so zaradi odločitve o nepodelitvi licence Kopru odpadle dodatne kvalifikacije za popolnitev prve lige, v katerih bi morala nastopiti Aluminij in Ankaran. Klub iz Ankarana bo sicer moral še skozi licenčni postopek, da bo tudi formalno postal član prvoligaške druščine. Se Mijatović ne boji, da bi Ankaran postal klub, v katerega bi Koper samo preselil zdajšnje igralce? "V tem trenutku je težko o tem špekulirati. Dejstvo je, da je bil Ankaran v drugi ligi tretjeuvrščeno moštvo in je z odpovedjo drugouvrščenega Doba dobil možnost za nastopanje v prvi ligi. Špekulirati vnaprej ne bi bilo korektno. Načeloma pa se tega ne bojim. Nogometna zveza zaupa svojim organom, poskušamo ustvarjati okolje, ki je korektno. Če se bodo dogajale stvari, ki so v nasprotju s pravilniki nogometne zveze, bomo vedno ukrepali."

Bolje, da ne nastopijo, kot da izstopijo

Kar nekaj pomislekov je vzpodbudila odločitev NZS-ja na začetku tedna, da bo po odpovedi Doba v kvalifikacijah nastopal Ankaran, čeprav v posebnem pravilniku NZS-ja piše, da se teh udeleži drugouvrščeno moštvo druge lige. "Glede na to, da nas je Dob pisno obvestil, da se ne namerava udeležiti dodatnih kvalifikacij, ker ne misli napredovati v prvo ligo, je edino normalno, da se liga popolni skozi tekmovanje in se da možnost prvemu naslednjemu, ki je na lestvici za Dobom. To je bila odločitev odbora za nujne zadeve, in mislim, da je bila edina pravilna. Na najboljši mogoč način, na športni način, torej na igrišču je treba odločiti, kdo gre v prvo ligo," je pojasnil Mijatović in nadaljeval: "O tem, da bi se Aluminij v prvo ligo uvrstil neposredno (brez kvalifikacij) nismo razmišljali, saj v pravilniku piše, da igra tudi devetouvrščena ekipa prve lige kvalifikacije. S tem ne bi bile kršene nobene pravice Aluminija, kvečjemu bi bili na boljšem, saj bi igrali proti slabšemu tekmecu iz druge lige. Pošteno je, da se v športnem boju odloča o tem."

Kako pa komentira odločitev Doba, ki se je že večkrat odpovedal napredovanju v višjo ligo, podobnih primerov pa je bilo še nekaj? "Vsak klub preračuna svoje zmožnosti in ima pravico, da se nastopu v višji ligi odpove. Verjetno je to nekorektno do igralcev, hkrati pa tudi korektno, da se vnaprej pove, če finančno ne zmorejo, da v ligi ne nastopijo. Bolje to, kot da potem izstopijo iz lige in naredijo težave vsem drugim. Prav tako mislim, da je bolj pošteno, da se pred kvalifikacijami tem odpoveš, če ne misliš potem nastopiti v višji ligi, in ponudiš priložnost nekomu drugemu."

Matej Rijavec