25-letni Portugalec Jucie Lupeta je v tednu dni dvakrat zatresel mrežo za Celje in mu pomagal do dveh točk za dva remija. Foto: www.alesfevzer.com Nikola Mandić je po desni strani zgodaj prebil celjsko obrambo in takoj vložil kandidaturo za najgol 4. kroga Prve lige. Foto: www.alesfevzer.com Rudi Požeg Vancaš je bil lani prvi igralec Celja, priigral si je vpoklic v reprezentanco, a po treh golih z 11-m v prvih treh krogih ga nocoj v Krškem ni niti na klopi. Bo 24-letni Belokranjec vseeno zapustil Celje, o čemer se namiguje že vse poletje? Foto: www.alesfevzer.com Krško in Celje sta izgubila v uvodnem krogu, nato sta nanizala dva remija. Medsebojno je po 12 ligaških obračunih tehtnica na strani Krčanov z izkupičkom 6-3-3, a so Celjani spomladi dobili zadnji dve soočenji. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Hitri prodor Mandića v 2....

Tretji zaporedni remi tako za Krško kot Celje

V nedeljo tri tekme 4. kroga, v ponedeljek še Rudar - Mura

11. avgust 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 22:02

Krško - MMC RTV SLO

Četrti krog sveže Prve lige TS je odprl dvoboj Krško – Celje, ki se je končal z 1:1, kar je tretji zaporedni remi za obe moštvi, ki še iščeta pot do prve zmage v nogometni sezoni 2018/19.

Krčani so ekspresno povedli po sijajni samostojni akciji Nikole Mandića že v 4. minuti. Celjani so pobudo in pritisk kronali v 72. minuti, ko je globinsko podajo Tilna Pečnika v izenačenje spremenil Jucie Lupeta. V zadnjih minutah so imeli tako nuklearci kot grofje velike priložnosti za zmagoviti gol, nazadnje je v 92. minuti Celjan Nino Pungaršek z golove črte izbil žogo po strelu Slavka Brekala. Kot rečeno, po uvodnem porazu sta si zdaj tako Krško kot Celje priigrala tretji zaporedni remi, občutek izgubljenih dveh točk pa je močnejši pri domači četi Alana Ščulca, saj so še dvakrat stresli okvir vrat.

Soloprodor Mandića za domače veselje

Krško je začelo udarno in že v 4. minuti povedlo z izvrstnim golom Nikole Mandića, ki je prodrl po desni strani, obšel in prehitel izkušenega Celjana Jureta Travnerja, nato pa iz ostrega kota z natančnim diagonalnim strelom silovito stresel malo mrežico celjskih vrat. 23-letni hrvaški napadalec Krškega je na 32. tekmi v Prvi ligi dosegel šele drugi gol, a zato vrednega večkratnega ogleda!

Da Silva in Ristovski v okvir vrat Celja

Po kopici polpriložnosti na obeh straneh, pobuda je rahlo prešla v noge gostov, je bilo najbolj vroče ob zaključku 1. polčasa. V 42. minuti je Marco Da Silva skoraj podvojil vodstvo Krškega iz prostega strela, kakor je že zadel nazadnje v Velenju. Z 18 metrov je Francoz mirno udaril čez živi zid, gostujoči vratar Metod Jurhar je obstal kot vkopan, a žoga je stresla prečko, ne pa mreže. Na drugi strani je bilo Celje najbližje izenačenju v 45. minuti, ko je po kotu Tilna Pečnika z glavo s petih metrov udaril Jure Travner, a se je z refleksno obrambo proslavil Marko Zalokar in poskrbel za vodstvo Krčanov ob polčasu.

Naveza Pečnik-Lupeta za izenačenje gostov

V nadaljevanju je imelo Celje nekaj zrelih priložnosti, najbližje uspehu je bil Pečnik v 62. minuti, a je spet zablestel Zalokar. Sledil je hiter protinapad Krškega, po dolgem predložku je v padcu s skrajnimi močmi ustrelil napadalec Milan Ristovski, premagal Jurharja, a zadel le levo vratnico. Pobuda in pritisk sta se grofom končno obrestovala v 71. minuti, ko je Pečnik z globinsko podajo v kazenskem prostoru našel Jucia Lupeto, ki se je obrnil in matiral Zalokarja za izenačenje na 1:1. Drugi zaporedni gol za 25-letnega Portugalca v celjskem dresu.

V zadnje četrt ure so si sledile akcije na obeh straneh, celjski debitant Elvir Ibišević je vidno poživil igro in skoraj spravil do Lupete žogo za zmago. Celjski vratar Jurhar se je izkazal ob zvitem prostem strelu Nenad Srečkovića, na koncu je žogo že v mreži videl Brekalo.

Krško ostalo brez kapetana

V prejšnjem krogu so tako Celjani v nedeljo pri Olimpiji kot Krčani v ponedeljek pri Rudarju iztržili točko v gosteh (1:1). Z golom s prostega strela je zablestel Francoz portugalskih korenin Marco Da Silva, ki povezuje niti igre na sredini. Krško je med tednom ostalo brez kapetana Jana Gorenca, komaj 19-letni branilec je poleti prevzel kapetanski trak iz rok veterana Marka Krajcerja, zdaj pa ga je klub prodal državnemu prvaku Olimpiji.

Celje pa brez ključne desetke

Grofje so v Ljubljani zaostajali že z 0:2, a jim je uspelo iztržiti točko za 2:2 po zaslugi zadetkov Jucieja Lupete in ključnega moža moštva Rudija Požega Vancaša, ki je v vseh treh krogih zadel z bele točke, s čimer si deli vrh strelske lestvice, a ga na stadionu Matija Gubec ni ne v začetni postavi ne na rezervni klopi, kar potrjuje govorice o odhodu v tujino.

Orli – zmaji oz. obračun za prvo ligaško zmago

Nedelja prinaša tri dvoboje, prvi bo v Kranju med Triglavom in Olimpijo, neposredni prenos pa si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Orli in zmaji so preostali del omenjene četverice brez zmage in z dvema točkama po uvodnih treh krogih sezone 2018/19. Kranjčani stavijo na mlade in v klubu vzgojene igralce, medtem ko so branilci naslova polni zagona po visoki četrtkovi evropski zmagi nad HJK-jem (3:0).

Vodilni vijoličasti proti neporaženim vrtnicam

V Glasgowu poraženi, a v Prvi ligi vodilni Maribor bo verjetno s precej spremenjeno postavo gostil Gorico, ki prav tako še ni izgubila v novem prvenstvu. Nedeljo končuje dvoboj ranjenih moštev: Domžale so po bolečem izpadu iz Evropske lige doživele polom v Murski Soboti (1:5), igralci so dobili tri dni popolnoma prosto, da se sčistijo glave; Aluminij je po prvih dveh krogih s stoodstotnim izkupičkom skupaj z Domžalčani zasedal vrh lestvice, a nato doživel grd domači poraz proti Mariboru (2:5).

Krog se bo spet sklenil v ponedeljek, ko se bosta v Velenju pomerila zadnjeuvrščeni Rudar in neporažena novinka Mura.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog



KRŠKO - CELJE 1:1 (1:0)

Mandić 4.; Lupeta 72.

Krško: Zalokar; Hing-Glover, Zakrajšek, Brekalo, Štefulj; Ogrinec ( 77./Sokler), Da Silva ; Mandić ( 92./Tomić), Volarić ( 65./Kovačič), Srečković; Ristovski .

Celje: Jurhar; Andrejašič, Zaletel , Travner , Vidmajer; Pišek, Pungaršek , Cvek ( 59. Ibišević); Pečnik ( 90./Koritnik), Lupeta; Novak ( 67./Štraus).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)

Nedelja ob 17.30 (prenos na TV SLO 2):

TRIGLAV - OLIMPIJA



Ob 18.15:

MARIBOR - GORICA



Ob 20.15:

DOMŽALE - ALUMINIJ



Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - MURA

MARIBOR 3 2 1 0 10:2 7 ALUMINIJ 3 2 0 1 7:7 6 DOMŽALE 3 2 0 1 6:6 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 GORICA 3 1 2 0 5:3 5 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 3 0 2 1 3:5 2 OLIMPIJA 3 0 2 1 2:4 2 RUDAR 3 0 1 2 2:9 1

II. SNL, 2. krog

KALCER RADOMLJE - KRKA 1:1 (0:0)

Hajrić 70.; Kostanjšek 75.

JADRAN DEKANI - NAFTA 1903 1:2 (0:1)

Petrovčič 81.; Matošević 27./ag, Vinko 56.

DRAVA DAKINDA PTUJ - VITANEST BILJE 3:0 (2:0)

Fanimo 14., 16., Bizjak 47.

ANKARAN POSTOJNA - BREŽICE TERME ČATEŽ 3:1 (1:0)

Slaviero 17., Ardenghi 57, Doči 70.; Božič 90.

BRAVO - FUŽINAR RAVNE 4:0 (1:0)

Jugovar 6., Nukić 67., Brekalo 72., Agboyi 79./11-m

Nedelja ob 17.30:

CHERRYBOX TABOR SEŽANA - ILIRIJA 1911

BRDA - ROLTEK DOB

BELTINCI - ROGAŠKA

DRUGA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA DRAVA DAKINDA PTUJ 2 2 0 0 8:1 6 BRAVO 2 2 0 0 7:2 6 ANKARAN POSTOJNA 2 1 1 0 4:2 4 ROLTEK DOB 1 1 0 0 3:1 3 ROGAŠKA 1 1 0 0 2:0 3 KRKA 1 1 0 0 3:2 3 BELTINCI 1 1 0 0 1:0 3 NAFTA 1903 1 1 0 0 1:0 3 FUŽINAR RAVNE 2 0 1 1 1:5 1 ILIRIJA 1911 1 0 0 1 2:3 0 CHERRYBOX 24 TAB 1 0 0 1 2:3 0 RADOMLJE 1 0 0 1 0:1 0 JADRAN DEKANI 1 0 0 1 1:3 0 BRDA 1 0 0 1 0:2 0 VITANEST BILJE 2 0 0 2 0:4 0 BREŽICE TERME ČA 2 0 0 2 2:8 0

To. G.